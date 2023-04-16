«Лидс» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (17.04.2023)

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вчера, 23:39

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Ливерпуля» составляет 1.65. Поставить на «Лидс» можно по 4.6, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.57. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.4. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Лидс» борется за выживание в АПЛ и в последних пяти турах смог набрать семь пунктов, что является не таким плохим результатом. Сейчас команда имеет в активе 29 баллов и занимает 16 место, опережая «Эвертон» на два балла, а также имея одну игру в запасе. В предстоящей встрече с «Ливерпулем» у хозяев наверняка будут шансы зацепиться за очки, учитывая нынешнюю форму подопечных Клоппа. Два последних матча «Лидса» завершились разгромным поражением от «Кристал Пэлас» (1:5) и победой над «Ноттингем Форест» (2:1).

«Ливерпуль» не выигрывает в чемпионате Англии уже четыре тура подряд и шансы на еврокубки становятся меньше с каждым туром. Сейчас коллектив идет только восьмым с 44 баллами в активе, а отрыв от «Брайтона» составляет уже пять очков. Чтобы оставить себе небольшие шансы на общий успех, в этой встрече гостям надо побеждать. В прошлом туре «Ливерпуль» сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2), а ранее поделил очки с «Челси» (0:0).

Информация для ставок

«Ливерпуль» не может выиграть уже пять матчей подряд во всех турнирах

«Лидс» выиграл три поединка из десяти последних на своем стадионе

«Ливерпуль» выиграл три из пяти последних встреч с «Лидсом» при одном поражении

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды играют между собой очень результативно, и мы предлагаем не изменять традиция и сделать свой выбор в пользу большого количества голов. Поставить на тотал больше 3 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.87.