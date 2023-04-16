«Лидс» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (17.04.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Ливерпуля» составляет 1.65. Поставить на «Лидс» можно по 4.6, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.
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сегодня, 22:00
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.57. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.4. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.
Форма команд
«Лидс» борется за выживание в АПЛ и в последних пяти турах смог набрать семь пунктов, что является не таким плохим результатом. Сейчас команда имеет в активе 29 баллов и занимает 16 место, опережая «Эвертон» на два балла, а также имея одну игру в запасе. В предстоящей встрече с «Ливерпулем» у хозяев наверняка будут шансы зацепиться за очки, учитывая нынешнюю форму подопечных Клоппа. Два последних матча «Лидса» завершились разгромным поражением от «Кристал Пэлас» (1:5) и победой над «Ноттингем Форест» (2:1).
«Ливерпуль» не выигрывает в чемпионате Англии уже четыре тура подряд и шансы на еврокубки становятся меньше с каждым туром. Сейчас коллектив идет только восьмым с 44 баллами в активе, а отрыв от «Брайтона» составляет уже пять очков. Чтобы оставить себе небольшие шансы на общий успех, в этой встрече гостям надо побеждать. В прошлом туре «Ливерпуль» сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2), а ранее поделил очки с «Челси» (0:0).
Информация для ставок
- «Ливерпуль» не может выиграть уже пять матчей подряд во всех турнирах
- «Лидс» выиграл три поединка из десяти последних на своем стадионе
- «Ливерпуль» выиграл три из пяти последних встреч с «Лидсом» при одном поражении
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Команды играют между собой очень результативно, и мы предлагаем не изменять традиция и сделать свой выбор в пользу большого количества голов. Поставить на тотал больше 3 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.87.