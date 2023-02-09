«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (12.02.2023)

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сегодня, 21:09

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Манчестер Юнайтед» составляет 1.87. Поставить на «Лидс» можно по 3.9, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Лидс» мог выиграть несколько дней назад в перенесенном матче у «Манчестер Юнайтед», но не удержал победу (2:2). Коллектив вынужден бороться за выживание, ведь находится на 16 месте с набранными 19 баллами. До последней встречи с «красными дьяваолми», «Лидс» проиграл на выезде «Ноттингем Форест», а ранее в кубке ФА оказался сильнее «Аккрингтона» (3:1) и вышел в следующую стадию турнира.

«Манчестер Юнайтед» не может навязать реальную борьбу за чемпионство на данный момент из-за обидных оплошностей, которые приводят к потерям очков. Сейчас «красные дьяволы» занимают третье место с 43 баллами и отстают от лидера на семь очков, при этом сыграв на две игры больше. В прошлом туре «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Лидсом» (2:2), а ранее обыграл «Кристал Пэлас» (2:1).

Информация для ставок

«Лидс» смог победить только в двух матчах из десяти последних во всех турнирах

«Манчестер Юнайтед» проиграл только один матч из последних десяти

«Манчестер Юнайтед» выиграл три из пяти последних встреч с «Лидсом» при двух ничьих

Прогноз

«Манчестер Юнайтед» уже потерял очки в недавнем матче с «Лидсом» и не захочет еще раз терять очки. Предлагаем поверить в гостей по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.