«Лидс» — «Норвич». Прогноз на матч Чемпионшипа (24.01.2024)

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вчера, 11:57

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Лидс». Команда играет домашний поединок и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.45. Победа «Норвича» оценивается по 6.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. Коэффициент на данный исход составляет 1.75.

Форма команд

«Лидс» выиграл уже несколько матчей подряд и вполне уверенно себя чувствует в зоне плей-офф Чемпионшипа. Команда идет на четвертом месте с 54 баллами и опережает ближайшего соперника на целых девять пунктов. В поединке с «Норвичем» хозяевам нельзя расслабляться и надо набирать баллы, ведь есть шанс побороться за второе место и прямую путевку в АПЛ . Два последних матча «Лидса» завершились победами над «Престоном» (2:1) и «Кардиффом» (3:0).

«Норвич» стабильно набирает очки, но допускает много ничейных результатов. На данный момент коллектив идет только на восьмом месте с 41 баллом и на два пункта отстает от шестой позиции. Выездной матч с соперником из группы лидеров не может быть легким, поэтому даже ничейный результат будет воспринят положительно. В прошлом туре Чемпионшипа «Норвич» обыграл на своем поле «Вест Бромвич» (2:0), а ранее в кубке ФА одолел «Бристоль Роверс» (3:1).

Информация для ставок

«Лидс» выиграл четыре последних матча подряд

Восемь из десяти последних выездных матчей «Норвича» завершились исходом «обе забьют»

«Лидс» выиграл у «Норвича» четыре из пяти последних матчей при одной победе

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Исходя из статистики, можем предположить, что игра будет напряженной и никто рисковать не будет. Тем не менее, предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на победу «Лидса» по коэффициенту 1.45 в букмекерской конторе Лига Ставок. Такой выбор может хорошо дополнить собранный экспресс.