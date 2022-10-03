«Бенфика» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги чемпионов (05.10.2022)

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вчера, 16:07

Ставки букмекеров

Букмекеры видят ПСЖ фаворитом матча в Лиссабоне. Ставки на победу гостей идут по коэффициенту 1.77. Заключить пари на ничью компания Лига Ставок предлагает по котировке 4.40, а победа «Бенфики» оценивается в 4.35.

Аналитики также считают, что команды проведут результативный поединок в Португалии. Сыграть ставки на ТБ (2,5) гола можно по коэффициенту 1.46, ТМ(2,5) – 2.550.

Форма команд

«Бенфика» успешно начала выступления в Лиге чемпионов, заработав шесть из шести возможных очков в двух стартовых турах. После ожидаемой победы над «Маккаби» (2:0) на домашней арене клуб из Лиссабона успешно сыграл в Турине, обыграв в волевом стиле местный «Ювентус» (2:1).

Накануне предстоящего матча «Бенфика» допустила первую потерю очков в португальской лиге, где команда сыграла вничью с «Виторией» (0:0).

ПСЖ возглавляет квартет Лиги чемпионов, опережая предстоящего соперника за счет лучшей разницы забитых и пропущенных голов. В первом туре парижане одолели дома «Ювентуса» (2:1), а затем им удался успешный выезд в Хайфу на поле «Маккаби» (3:1).

Также ПСЖ продолжает побеждать в чемпионате Франции, где на минувших выходных команда обыграла дома «Ниццу» (2:1).

Информация для ставок

«Бенфика» сыграла на ТМ(3,5) гола в 4 из прошлых 5 матчей

Ставка ТМ(3,5) сыграла в 7 из последних 8 матчей с участием ПСЖ

«Бенфика» не пропускала голы в двух последних матчах на домашней арене

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