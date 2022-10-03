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«Бенфика» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги чемпионов (05.10.2022)

вчера, 16:07
ПСЖ

Ставки букмекеров

Букмекеры видят ПСЖ фаворитом матча в Лиссабоне. Ставки на победу гостей идут по коэффициенту 1.77. Заключить пари на ничью компания Лига Ставок предлагает по котировке 4.40, а победа «Бенфики» оценивается в 4.35.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.364.321.76
Лига Ставок 4.10 4.30 1.77
Мелбет 4.34 4.44 1.78
1XBET 4.34 4.44 1.78

Аналитики также считают, что команды проведут результативный поединок в Португалии. Сыграть ставки на ТБ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.46, ТМ(2,5) – 2.550.

Форма команд

«Бенфика» успешно начала выступления в Лиге чемпионов, заработав шесть из шести возможных очков в двух стартовых турах. После ожидаемой победы над «Маккаби» (2:0) на домашней арене клуб из Лиссабона успешно сыграл в Турине, обыграв в волевом стиле местный «Ювентус» (2:1).

Накануне предстоящего матча «Бенфика» допустила первую потерю очков в португальской лиге, где команда сыграла вничью с «Виторией» (0:0).

ПСЖ возглавляет квартет Лиги чемпионов, опережая предстоящего соперника за счет лучшей разницы забитых и пропущенных голов. В первом туре парижане одолели дома «Ювентуса» (2:1), а затем им удался успешный выезд в Хайфу на поле «Маккаби» (3:1).

Также ПСЖ продолжает побеждать в чемпионате Франции, где на минувших выходных команда обыграла дома «Ниццу» (2:1).

Информация для ставок

  • «Бенфика» сыграла на ТМ(3,5) гола в 4 из прошлых 5 матчей
  • Ставка ТМ(3,5) сыграла в 7 из последних 8 матчей с участием ПСЖ
  • «Бенфика» не пропускала голы в двух последних матчах на домашней арене

Прогноз

«Бенфика» определенно готовилась к матчу против ПСЖ, проведя ротацию состава в последней игре чемпионата Португалии. При этом, хозяева вряд ли станут играть с соперником в открытый футбол, поэтому рекомендуем поставить на ТМ(3,5) гола по коэффициенту 1.70 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.59 1.22 2.63 1.53 2.08 1.83
Лига Ставок 2.55 1.49 2.03 1.76
Мелбет 2.50 1.48
1XBET 2.50 1.48
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:14
Победа команды гостей в этом матче.
shlomo
shlomo
вчера в 16:09
Парижане не проиграют
Гость
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