«Боруссия» Дортмунд – «Копенгаген». Прогноз на матч Лиги чемпионов (06.09.2022)

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сегодня, 10:01

Ставки букмекеров

Букмекеры убеждены, что «Боруссия» начнет выступления в Лиге чемпионов успешно. Ставки в пользу победы хозяев поля в линии БК Лига Ставок идут по коэффициенту 1.33. Заключить пари на ничью можно по цене 5.80, а победа «Копенгагена» играется по высокой котировке 8.00.

Также эксперты отдают тотальное предпочтение результативному формату этой встречи. Поставить на ТБ (2,5) гола можно по коэффициенту 1.42, ТМ(2,5) – 2.80.

Форма команд

«Боруссия» стала серебряным призером Бундеслиги в прошлом сезоне, получив путевку в групповой этап Лиги чемпионов. В новом сезоне немецкого чемпионата клуб из Дортмунда показал неплохие результаты, выиграв четыре из пяти матчей.

Единственный проигрыш «шмели» допустили в домашней игре против «Вердера» (2:3), но затем удалось поочередно и без пропущенных голов победить «Герту» и «Хоффенхайм» (1:0).

«Копенгаген» пробивался в самый престижный клубный турнир Европы через квалификацию. В финальной стадии отбора ЛЧ датский чемпион обыграл «Трабзонспор». После домашней победы над представителем Турции (2:1) команда удержала полученное преимущество в гостевой встрече (0:0).

Выделим, что в последней игре чемпионата Дании «Копенгаген» с минимальным счетом обыграл «Силькеборг» (1:0) на своем поле.

Информация для ставок

Ставка ТБ (2,5) выиграла в 10 из прошлых 11 матчей «Боруссии» в Лиге чемпионов

(2,5) выиграла в 10 из прошлых 11 матчей «Боруссии» в Лиге чемпионов «Копенгаген» сыграл на ТБ (2,5) гола в 4 из прошлых 5 матчей всех турниров

(2,5) гола в 4 из прошлых 5 матчей всех турниров «Боруссия» побеждала в 2 из 3 домашних матчей этого сезона

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