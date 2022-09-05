Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболЛига чемпионов 2022/2023

«Боруссия» Дортмунд – «Копенгаген». Прогноз на матч Лиги чемпионов (06.09.2022)

сегодня, 10:01
Боруссия Дортмунд

Ставки букмекеров

Букмекеры убеждены, что «Боруссия» начнет выступления в Лиге чемпионов успешно. Ставки в пользу победы хозяев поля в линии БК Лига Ставок идут по коэффициенту 1.33. Заключить пари на ничью можно по цене 5.80, а победа «Копенгагена» играется по высокой котировке 8.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.365.907.78
Лига Ставок 1.35 5.80 8.00
Мелбет 1.35 6.05 9.20

Также эксперты отдают тотальное предпочтение результативному формату этой встречи. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.42, ТМ(2,5) – 2.80.

Форма команд

«Боруссия» стала серебряным призером Бундеслиги в прошлом сезоне, получив путевку в групповой этап Лиги чемпионов. В новом сезоне немецкого чемпионата клуб из Дортмунда показал неплохие результаты, выиграв четыре из пяти матчей.

Единственный проигрыш «шмели» допустили в домашней игре против «Вердера» (2:3), но затем удалось поочередно и без пропущенных голов победить «Герту» и «Хоффенхайм» (1:0).

«Копенгаген» пробивался в самый престижный клубный турнир Европы через квалификацию. В финальной стадии отбора ЛЧ датский чемпион обыграл «Трабзонспор». После домашней победы над представителем Турции (2:1) команда удержала полученное преимущество в гостевой встрече (0:0).

Выделим, что в последней игре чемпионата Дании «Копенгаген» с минимальным счетом обыграл «Силькеборг» (1:0) на своем поле.

Информация для ставок

  • Ставка ТБ(2,5) выиграла в 10 из прошлых 11 матчей «Боруссии» в Лиге чемпионов
  • «Копенгаген» сыграл на ТБ(2,5) гола в 4 из прошлых 5 матчей всех турниров
  • «Боруссия» побеждала в 2 из 3 домашних матчей этого сезона

Прогноз

С учетом того, что в квартете G также выступает «Манчестер Сити», «Боруссии» крайне нежелательно терять очки в домашней игре против «Копенгагена», который видится аутсайдером группы. Рекомендуем сыграть комбинированную ставку на победу хозяев и ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.68 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.86 1.45 2.30 1.67
Лига Ставок 2.28 1.61
Мелбет 2.81 1.39
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 