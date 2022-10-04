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«Челси» — «Милан». Прогноз на матч Лиги чемпионов (05.10.2022)

вчера, 13:37
Челси (Лондон)

Ставки букмекеров

Эксперты склоняются к победе «Челси». Успех хозяев поля оценивается в 1.74. Ничья в линии в букмекерской конторе Лига Ставок идет по котировке 4.10, а победа «Милана» оценена в 5.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.704.035.12
Лига Ставок 1.74 3.90 4.80
Мелбет 1.75 4.08 5.00
1XBET 1.74 4.14 5.00

В линии голов букмекер небольшое предпочтение отводит результативному исходу. Вариант ТБ(2,5) гола можно сыграть по коэффициенту 1.80, ТМ(2,5) – 1.95.

Форма команд

У «Челси» сложная ситуация в группе E, где лондонский клуб занимает последнее место. После стартового поражения в Загребе от «Динамо» (0:1) «аристократы» не смогли обыграть на своем поле «Зальцбург» (1:1).

В чемпионате Англии футболисты «Челси» провели дебютный матч под руководством Грэма Поттера, с трудом одолев в лондонском дерби «Кристал Пэлас» (2:1).

«Милан» лидирует в квартете, набрав четыре очка в двух первых турах. После ничейного противостояния в Австрии с «Зальцбургом» (1:1) итальянский коллектив без особых трудностей обыграл на домашней арене «Динамо» из Загреба (3:1).

Отметим, что накануне предстоящего матча «Милан» провел неубедительный матч в итальянской Серии A, где команда уступила на своем поле «Наполи» (1:2).

Информация для ставок

  • «Челси» побеждал в 3 из прошлых 4 матчей против «Милана»
  • «Челси» не проигрывал в 8 последних матчах на домашней арене
  • Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в двух матчах на поле «Челси»

Прогноз

Чтобы остаться в борьбе за первые два места группы, «Челси» обязательно нужно побеждать в предстоящем матче. «Милан», при этом, показал неубедительный футбол в игре против «Наполи», поэтому в этом матче мы рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.74 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.10 1.41 2.05 1.85 1.60 2.44
Лига Ставок 2.85 1.41 1.94 1.83 1.54 2.44
Мелбет 2.00 1.94
1XBET 2.05 1.90
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 14:39
Думаю, что Милан не проиграет этот матч
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