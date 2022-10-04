«Челси» — «Милан». Прогноз на матч Лиги чемпионов (05.10.2022)

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вчера, 13:37

Ставки букмекеров

Эксперты склоняются к победе «Челси». Успех хозяев поля оценивается в 1.74. Ничья в линии в букмекерской конторе Лига Ставок идет по котировке 4.10, а победа «Милана» оценена в 5.00.

В линии голов букмекер небольшое предпочтение отводит результативному исходу. Вариант ТБ (2,5) гола можно сыграть по коэффициенту 1.80, ТМ(2,5) – 1.95.

Форма команд

У «Челси» сложная ситуация в группе E, где лондонский клуб занимает последнее место. После стартового поражения в Загребе от «Динамо» (0:1) «аристократы» не смогли обыграть на своем поле «Зальцбург» (1:1).

В чемпионате Англии футболисты «Челси» провели дебютный матч под руководством Грэма Поттера, с трудом одолев в лондонском дерби «Кристал Пэлас» (2:1).

«Милан» лидирует в квартете, набрав четыре очка в двух первых турах. После ничейного противостояния в Австрии с «Зальцбургом» (1:1) итальянский коллектив без особых трудностей обыграл на домашней арене «Динамо» из Загреба (3:1).

Отметим, что накануне предстоящего матча «Милан» провел неубедительный матч в итальянской Серии A, где команда уступила на своем поле «Наполи» (1:2).

Информация для ставок

«Челси» побеждал в 3 из прошлых 4 матчей против «Милана»

«Челси» не проигрывал в 8 последних матчах на домашней арене

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в двух матчах на поле «Челси»

Прогноз

Чтобы остаться в борьбе за первые два места группы, «Челси» обязательно нужно побеждать в предстоящем матче. «Милан», при этом, показал неубедительный футбол в игре против «Наполи», поэтому в этом матче мы рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.74 в БК Лига Ставок.