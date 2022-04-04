«Челси» – «Реал». Прогноз на матч Лиги чемпионов (04.04.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры оказались в замешательстве и не смогли определить явного фаворита встречи, но все же отдали небольшое преимущество хозяевам. Загрузить на победу «Челси» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.1, а поставить на «Реал» предлагают по 3.7. Поверить в ничью можно по коэффициенту 3.44.
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завтра, 22:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 2.05. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 1.75. Ставку на «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.92.
Форма команд
«Челси» в последнем туре национального чемпионата неожиданно был дома разгромлен «Брентфордом». «Синие» открыли счет в самом начале второго тайма, но не удержали преимущество и пропустив четыре мяча проиграли со счетом (1:4). После 29 игр команда расположилась на третьем месте и продолжает борьбу за медали. В минувшем раунде Лиги чемпионов «аристократы» без проблем прошли французский «Лилль» по сумме двух матчей (4:1).
«Реал» лидирует в испанском чемпионате, после 30 поединков опережая «Барселону» на 12 очков. В последнем туре «сливочные» на выезде обыграли «Сельту» (2:1). В рамках Лиги чемпионов коллектив сражался с французским ПСЖ и одолел соперника по сумме двух матчей со счетом (3:2).
Информация для ставок
- «Челси» и «Реал» выиграли шесть из семи последних матчей
- Минувшие очные встречи состоялись год назад, и по сумме двух поединков победу одержал «Челси» (3:1)
- Пять из семи последних игр с участием «Челси» завершились результатом ТБ 2.5
- «Реал» пропускает минимум один гол в четырех из пяти последних встречах
Прогноз
В этом поединке ожидаем равный бой, но с обилием обоюдных опасных атак и голевых моментов. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.92.
А вот у лидера теперешней испанской Примеры знаменитого Реал Мадрида вообще нет никаких забот и хлопот в рамках регулярного соревнования. Который лидирует там на момент написания прогноза с гигантским отрывом в 12 баллов, и таким образом может уже полностью сосредоточиться на международной компании. В частности, героически выбив из Лиги Чемпионов на ее предшествующей фазе плей-офф полностью пропитанный огромными деньгами и мировыми звездами французский Пари Сен Жермен!
Я думаю, опытнейший в еврокубках Мадрид не повторит ошибок первой дуэли 1.8 финала, когда сугубо оборонительная тактика не принесла ему нужного результата в Париже. Ну а включать, когда им нужно, свой мощнейший потенциал королевские "галактикос" могут и умеют. Как уже упоминалось выше, оставив Лео Месси с компанией теперь следить за нынешней Лигой Чемпионов по телевизору. По сути, в таком матче может победить любой из соперников. Но я все же попробую сделать ставочный крен в пользу, во первых, большего коэффициента, а во-вторых, в сторону текущего положения команд в регулярном соревновании. Где у мадридцев все складывается блестяще...Ну а как умеют испанцы играть с англичанами на выезде - можно спросить у того же Атлетико, недавно победившего Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд 1:0 в 1.8 ЛЧ. Так что, Hala Madrid...смотрим.)
А вот у лидера теперешней испанской Примеры знаменитого Реал Мадрида вообще нет никаких забот и хлопот в рамках регулярного соревнования. Который лидирует там на момент написания прогноза с гигантским отрывом в 12 баллов, и таким образом может уже полностью сосредоточиться на международной компании. В частности, героически выбив из Лиги Чемпионов на ее предшествующей фазе плей-офф полностью пропитанный огромными деньгами и мировыми звездами французский Пари Сен Жермен!
Я думаю, опытнейший в еврокубках Мадрид не повторит ошибок первой дуэли 1.8 финала, когда сугубо оборонительная тактика не принесла ему нужного результата в Париже. Ну а включать, когда им нужно, свой мощнейший потенциал королевские "галактикос" могут и умеют. Как уже упоминалось выше, оставив Лео Месси с компанией теперь следить за нынешней Лигой Чемпионов по телевизору. По сути, в таком матче может победить любой из соперников. Но я все же попробую сделать ставочный крен в пользу, во первых, большего коэффициента, а во-вторых, в сторону текущего положения команд в регулярном соревновании. Где у мадридцев все складывается блестяще...Ну а как умеют испанцы играть с англичанами на выезде - можно спросить у того же Атлетико, недавно победившего Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд 1:0 в 1.8 ЛЧ. Так что, Hala Madrid...смотрим.)