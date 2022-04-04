«Челси» – «Реал». Прогноз на матч Лиги чемпионов (04.04.2022)

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вчера, 13:26

Ставки букмекеров

Букмекеры оказались в замешательстве и не смогли определить явного фаворита встречи, но все же отдали небольшое преимущество хозяевам. Загрузить на победу «Челси» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.1, а поставить на «Реал» предлагают по 3.7. Поверить в ничью можно по коэффициенту 3.44.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 2.05. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 1.75. Ставку на «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Челси» в последнем туре национального чемпионата неожиданно был дома разгромлен «Брентфордом». «Синие» открыли счет в самом начале второго тайма, но не удержали преимущество и пропустив четыре мяча проиграли со счетом (1:4). После 29 игр команда расположилась на третьем месте и продолжает борьбу за медали. В минувшем раунде Лиги чемпионов «аристократы» без проблем прошли французский «Лилль» по сумме двух матчей (4:1).

«Реал» лидирует в испанском чемпионате, после 30 поединков опережая «Барселону» на 12 очков. В последнем туре «сливочные» на выезде обыграли «Сельту» (2:1). В рамках Лиги чемпионов коллектив сражался с французским ПСЖ и одолел соперника по сумме двух матчей со счетом (3:2).

Информация для ставок

«Челси» и «Реал» выиграли шесть из семи последних матчей

Минувшие очные встречи состоялись год назад, и по сумме двух поединков победу одержал «Челси» (3:1)

Пять из семи последних игр с участием «Челси» завершились результатом ТБ 2.5

2.5 «Реал» пропускает минимум один гол в четырех из пяти последних встречах

Прогноз

В этом поединке ожидаем равный бой, но с обилием обоюдных опасных атак и голевых моментов. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.92.