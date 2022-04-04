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«Челси» – «Реал». Прогноз на матч Лиги чемпионов (04.04.2022)

вчера, 13:26
Реал (Мадрид)

Ставки букмекеров

Букмекеры оказались в замешательстве и не смогли определить явного фаворита встречи, но все же отдали небольшое преимущество хозяевам. Загрузить на победу «Челси» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.1, а поставить на «Реал» предлагают по 3.7. Поверить в ничью можно по коэффициенту 3.44.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.053.434.11
Фонбет 2.02 3.30 3.90
Мелбет 2.12 3.40 4.00
1XBET 2.22 4.18 2.37

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 2.05. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 1.75. Ставку на «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Челси» в последнем туре национального чемпионата неожиданно был дома разгромлен «Брентфордом». «Синие» открыли счет в самом начале второго тайма, но не удержали преимущество и пропустив четыре мяча проиграли со счетом (1:4). После 29 игр команда расположилась на третьем месте и продолжает борьбу за медали. В минувшем раунде Лиги чемпионов «аристократы» без проблем прошли французский «Лилль» по сумме двух матчей (4:1).

«Реал» лидирует в испанском чемпионате, после 30 поединков опережая «Барселону» на 12 очков. В последнем туре «сливочные» на выезде обыграли «Сельту» (2:1). В рамках Лиги чемпионов коллектив сражался с французским ПСЖ и одолел соперника по сумме двух матчей со счетом (3:2).

Информация для ставок

  • «Челси» и «Реал» выиграли шесть из семи последних матчей
  • Минувшие очные встречи состоялись год назад, и по сумме двух поединков победу одержал «Челси» (3:1)
  • Пять из семи последних игр с участием «Челси» завершились результатом ТБ 2.5
  • «Реал» пропускает минимум один гол в четырех из пяти последних встречах

Прогноз

В этом поединке ожидаем равный бой, но с обилием обоюдных опасных атак и голевых моментов. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.92.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Фонбет 1.70 2.15
Мелбет 1.77 2.22
1XBET 1.77 2.22
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 16:52
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 14:13
Уж не знаю, с чем точно связана более чем странная и провальная игра Челси в последнем туре Английской Премьер Лиги с новичком Брентфордом, закончившаяся унизительным домашним поражением лондонских "аристократов" со счетом 1:4. Возможно, на "синих" подобным негативным образом все-таки сказались санкции наложенные на владельца Романа Абрамовича, или они так своеобразно экономили силы перед данной важной дуэлью. Но, факт остается фактом...так выступать нельзя.
А вот у лидера теперешней испанской Примеры знаменитого Реал Мадрида вообще нет никаких забот и хлопот в рамках регулярного соревнования. Который лидирует там на момент написания прогноза с гигантским отрывом в 12 баллов, и таким образом может уже полностью сосредоточиться на международной компании. В частности, героически выбив из Лиги Чемпионов на ее предшествующей фазе плей-офф полностью пропитанный огромными деньгами и мировыми звездами французский Пари Сен Жермен!
Я думаю, опытнейший в еврокубках Мадрид не повторит ошибок первой дуэли 1.8 финала, когда сугубо оборонительная тактика не принесла ему нужного результата в Париже. Ну а включать, когда им нужно, свой мощнейший потенциал королевские "галактикос" могут и умеют. Как уже упоминалось выше, оставив Лео Месси с компанией теперь следить за нынешней Лигой Чемпионов по телевизору. По сути, в таком матче может победить любой из соперников. Но я все же попробую сделать ставочный крен в пользу, во первых, большего коэффициента, а во-вторых, в сторону текущего положения команд в регулярном соревновании. Где у мадридцев все складывается блестяще...Ну а как умеют испанцы играть с англичанами на выезде - можно спросить у того же Атлетико, недавно победившего Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд 1:0 в 1.8 ЛЧ. Так что, Hala Madrid...смотрим.)
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