«Милан» — «Динамо» Загреб. Прогноз на матч Лиги чемпионов (14.09.2022)

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вчера, 12:07

Ставки букмекеров

Букмекеры видят «Милан» очевидным фаворитом этой встречи. Ставки в пользу победу хозяев поля идут по коэффициенту 1.27. Вероятность ничьи аналитики БК Лига Ставок оценили в 6.10, а победа «Динамо» играется по котировке 11.00.

Эксперты также считают, что предстоящий матч в Италии получится результативным. Пари на ТБ (2,5) гола принимаются по коэффициенту 1,64, ТМ(2,5) – 2.15.

Форма команд

Участники этого матча начали выступления в Лиге чемпионов по-разному. Так «Милан» разделил очки в гостях с «Зальцбургом» (1:1), а вот «Динамо» сенсационно победило в Загребе «Челси», захватил лидерство в турнирной таблице.

«Милан» в итальянской Серии A на минувших выходных добыл четвертую победу, одолев в гостях «Сампдорию» (2:1). Этот успех позволил коллективу Стефано Пиоли подняться на первое место рейтинга, которое команда делит с «Наполи» и «Аталантой». «Динамо», в свою очередь, в рамках дежурного турах хорватской лиги обыграло на выезде «Горицу» (1:0).

Информация для ставок

«Милан» выиграл 6 последних матчей на своем поле

«Милан» не пропускал голы в 4 из прошлых 6 домашних поединков

«Динамо» Загреб проиграло в двух очных встречах с «Миланом»

Прогноз

Мы считаем, что «Милан» добьется убедительной победы в этой игре. «Динамо» провело успешный матч с «Челси» на своем поле, но в предстоящей встрече гостям будет невероятно сложно. Предлагаем поставить на фору (-1,5) гола в пользу хозяев по коэффициенту 1,55 в БК Лига Ставок.