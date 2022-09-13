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«Милан» — «Динамо» Загреб. Прогноз на матч Лиги чемпионов (14.09.2022)

вчера, 12:07
Милан

Ставки букмекеров

Букмекеры видят «Милан» очевидным фаворитом этой встречи. Ставки в пользу победу хозяев поля идут по коэффициенту 1.27. Вероятность ничьи аналитики БК Лига Ставок оценили в 6.10, а победа «Динамо» играется по котировке 11.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.285.8711.64
Лига Ставок 1.33 5.60 9.40
Мелбет 1.30 6.00 11.50
1XBET 1.30 6.00 11.50

Эксперты также считают, что предстоящий матч в Италии получится результативным. Пари на ТБ(2,5) гола принимаются по коэффициенту 1,64, ТМ(2,5) – 2.15.

Форма команд

Участники этого матча начали выступления в Лиге чемпионов по-разному. Так «Милан» разделил очки в гостях с «Зальцбургом» (1:1), а вот «Динамо» сенсационно победило в Загребе «Челси», захватил лидерство в турнирной таблице.

«Милан» в итальянской Серии A на минувших выходных добыл четвертую победу, одолев в гостях «Сампдорию» (2:1). Этот успех позволил коллективу Стефано Пиоли подняться на первое место рейтинга, которое команда делит с «Наполи» и «Аталантой». «Динамо», в свою очередь, в рамках дежурного турах хорватской лиги обыграло на выезде «Горицу» (1:0).

Информация для ставок

  • «Милан» выиграл 6 последних матчей на своем поле
  • «Милан» не пропускал голы в 4 из прошлых 6 домашних поединков
  • «Динамо» Загреб проиграло в двух очных встречах с «Миланом»

Прогноз

Мы считаем, что «Милан» добьется убедительной победы в этой игре. «Динамо» провело успешный матч с «Челси» на своем поле, но в предстоящей встрече гостям будет невероятно сложно. Предлагаем поставить на фору (-1,5) гола в пользу хозяев по коэффициенту 1,55 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.71 1.29 2.28 1.67 1.80 2.08
Лига Ставок 2.25 1.63 1.77 2.02
Мелбет 2.31 1.72
1XBET 2.31 1.72
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 16:54
Победа команды хозяев поля с Европейским гандикапом (0:1) в этом матче.
t5ryj2k4b2wa
t5ryj2k4b2wa
вчера в 16:00
Фаворит матча «Милан»
d3h53kacdq3r
d3h53kacdq3r
вчера в 16:00
Победу одержит «Милан»
shlomo
shlomo
вчера в 12:40
Дома Милан должен побеждать
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