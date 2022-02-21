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«Вильярреал» — «Ювентус». Прогноз на матч Лиги чемпионов (22.02.2022)

вчера, 09:00

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет предложила такую линию на этот матч: победа «Вильярреала» идет по коэффициенту 2.50, ничья котируется в 3.35, а победу «Ювентуса» можно сыграть по котировке 3.06. Как видим, очевидного фаворита в этой паре эксперты не выделяют.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.473.223.20
Фонбет 2.50 3.15 3.05
Мелбет 2.64 3.22 3.07
1XBET 2.54 3.36 3.07
BetBoom 2.57 3.18 3.03

Вместе с тем аналитики считают, что команды установят лимит на забитые голы. Заключить пари на ТМ(2,5) можно по котировке 1.69, ТБ(2,5) – 2.30.

Форма команд

В плей-офф Лиги чемпионов «Вильярреал» попал со второго места группы, где также выступали «Манчестер Юнайтед», «Аталанта» и «Янг Бойз». «Подводники» организовали 10 очков за шесть матчей, добыв победу в последнем туре над коллективом из Бергамо (3:2).

К предстоящей игре «Вильярреал» подходит в неплохой форме. У команды Унаи Эмери три победы и домашняя ничья с «Реалом» (0:0) в четырех прошлых турах Ла Лиги, а на минувших выходных клуб без особых трудностей разгромил в гостях «Гранаду» (4:1).

«Ювентус» стал победителем своей группы Лиги чемпионов, выиграв борьбу за первое место у «Челси». В квартете, где также выступали «Зенит» и «Мальме» клуб из Турина набрал 15 баллов, одержав пять побед.

В итальянской Серии A «Ювентус» только обретает стабильность, находясь на четвертом месте рейтинга. При этом дружина Массимилиано Аллегри дважды кряду сыграла вничью, разделив очки с «Аталантой» и «Торино» (1:1).

Информация для ставок

  • «Вильярреал» не проигрывал в 6 прошлых матчах на своем поле – 4 победы и 2 ничьи
  • «Ювентус» не побеждал в 3 предыдущих гостевых поединках всех турниров
  • «Вильярреал» не пропускал больше одного гола в 5 последних матчах всех соревнований

Прогноз

Предстоящая встреча в Испании вряд ли получится результативной. «Вильярреал» и «Ювентус» умеют надежно обороняться, а в первой дуэли команды, вероятно, будут друг к другу присматриваться. Поэтому, предлагаем сыграть ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.69 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.26 1.69 1.67 2.31 1.35 3.34
Фонбет 1.65 2.25
Мелбет 1.71 2.33
1XBET 1.71 2.33
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Все комментарии
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vcck7e9k92k2
вчера в 13:25
Футбольный клуб Вильярреал одержит победу.
69ukfsbtw3dr
69ukfsbtw3dr
вчера в 13:24
Футбольный клуб Вильярреал выиграет матч.
Gahi
Gahi
вчера в 12:04
В этом матче скорее всего ожидается ничейный результат и тотал меньше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 10:48
Сейчас «жёлтая субмарина» располагается на пятой строчке турнирной таблицы Ла Лиги и претендует на выход в Лигу чемпионов. Подняться так высоко помогла трансферная кампания. Зимой к коллективу присоединились сразу два качественных игрока — Серж Орье и Джовани Ло Чельсо, которые вытеснили из заявки на евротурнир другого перспективного футболиста — Никиту Иосифова. «Ювентус» тоже усилился в трансферное окно. К клубу присоединился один из лучших бомбардиров Серии А — Душан Влахович. Форвард уже отметился полезным действием: забил гол в дебютном матче 24-го тура чемпионата Италии с «Вероной» (2:0). Пока только привыкает к новой обстановке и не радует результативностью, но имеет огромный потенциал. «Вильярреал» немного окреп и выглядит симпатично, но в важной встрече с «Реалом» в Ла Лиге сыграл не лучшим образом. В плей-офф Лиги чемпионов проскользнул со скрипом. Он банально не так силён, как «Ювентус». Итальянцы славятся мощной оборонительной линией. В Серии А давно не проигрывали, несмотря на старания «Милана», «Наполи» и «Аталанты». Забивают мало, зато стабильно добывают результат. Поэтому моя ставка «Ювентус» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 09:40
«Вильярреал» победит, но обе забьют.
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