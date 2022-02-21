«Вильярреал» — «Ювентус». Прогноз на матч Лиги чемпионов (22.02.2022)

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вчера, 09:00

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет предложила такую линию на этот матч: победа «Вильярреала» идет по коэффициенту 2.50, ничья котируется в 3.35, а победу «Ювентуса» можно сыграть по котировке 3.06. Как видим, очевидного фаворита в этой паре эксперты не выделяют.

Вместе с тем аналитики считают, что команды установят лимит на забитые голы. Заключить пари на ТМ(2,5) можно по котировке 1.69, ТБ (2,5) – 2.30.

Форма команд

В плей-офф Лиги чемпионов «Вильярреал» попал со второго места группы, где также выступали «Манчестер Юнайтед», «Аталанта» и «Янг Бойз». «Подводники» организовали 10 очков за шесть матчей, добыв победу в последнем туре над коллективом из Бергамо (3:2).

К предстоящей игре «Вильярреал» подходит в неплохой форме. У команды Унаи Эмери три победы и домашняя ничья с «Реалом» (0:0) в четырех прошлых турах Ла Лиги, а на минувших выходных клуб без особых трудностей разгромил в гостях «Гранаду» (4:1).

«Ювентус» стал победителем своей группы Лиги чемпионов, выиграв борьбу за первое место у «Челси». В квартете, где также выступали «Зенит» и «Мальме» клуб из Турина набрал 15 баллов, одержав пять побед.

В итальянской Серии A «Ювентус» только обретает стабильность, находясь на четвертом месте рейтинга. При этом дружина Массимилиано Аллегри дважды кряду сыграла вничью, разделив очки с «Аталантой» и «Торино» (1:1).

Информация для ставок

«Вильярреал» не проигрывал в 6 прошлых матчах на своем поле – 4 победы и 2 ничьи

«Ювентус» не побеждал в 3 предыдущих гостевых поединках всех турниров

«Вильярреал» не пропускал больше одного гола в 5 последних матчах всех соревнований

Прогноз

Предстоящая встреча в Испании вряд ли получится результативной. «Вильярреал» и «Ювентус» умеют надежно обороняться, а в первой дуэли команды, вероятно, будут друг к другу присматриваться. Поэтому, предлагаем сыграть ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.69 в БК Фонбет.