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«Айнтрахт» — «Барселона». Прогноз на матч Лиги Европы (07.04.2022)

вчера, 14:35
Айнтрахт

Ставки букмекеров

Линия основных ставок от букмекерской конторы Фонбет на эту игру выглядит так: победа «Айнтрахта» идет по коэффициенту 4.60, ничья находится на отметке 4.15, а победу «Барселоны» можно спрогнозировать по котировке 1.73.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.764.271.70
Фонбет 4.70 4.15 1.67
Мелбет 4.94 4.34 1.72
1XBET 4.94 4.34 1.72
BetBoom 4.92 4.17 1.69

Также эксперты считают, что предстоящий поединок во Франкфурте получится результативным. Сыграть исход ТБ(2,5) голов можно за 1.65, ТМ(2,5) – 2.25.

Форма команд

В 1/8 финала Лиги Европы футболисты «Айнтрахта» оказались сильней игроков «Бетиса». Обменявшись гостевыми победами, команды выясняли, кто из них сильней в дополнительных таймах, где победу во Франкфурте вырвал представитель Германии.

Вместе с тем «Айнтрахт» стабильно недобирает очки в Бундеслиге, где команда дважды кряду сыграла вничью 0:0, разделив очки с «Лейпцигом» и «Гройтер Фюртом».

«Барселона» набрала великолепную форму, одержав четыре победы кряду в рамках всех соревнований. После домашней ничьи с «Галатасараем» (0:0) на предыдущей стадии Лиги Европы, каталонцы обыграли оппонента в Турции (2:1), пробившись в следующий тур.

Также команда Хави выиграла уже семь матчей кряду в Ла Лиге, включая домашнюю викторию над «Севильей» (1:0) в предыдущем туре. Благодаря этим успехам «сине-гранатовые» закрепились на втором месте испанского чемпионата.

Информация для ставок

  • «Барселона» выиграла 5 прошлых гостевых матчей всех турниров
  • «Айнтрахт» не побеждал в 4 из предыдущих 5 матчей на своем поле
  • «Айнтрахт» не забивал больше одного гола в 4 матчах подряд

Прогноз

«Айнтрахт» испытывает солидные проблемы с атакой, которая перестала забивать. Поэтому, рекомендуем в этом матче поставить на победу «Барселоны» по коэффициенту 1.73 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.66 1.31 2.30 1.67 1.78 2.11
Фонбет 2.25 1.65
Мелбет 2.34 1.70
1XBET 2.34 1.70
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:46
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 16:50
Да, все-таки нашла взаимопонимание на газоне талантливая барселонская молодежь, которая сейчас начала по настоящему феерить и под эгидой текущей Ла-Лиги, скажем, в пух и прах разгромив недавно на выезде в знаменитом эль-классико сам Реал Мадрид с исходом 4:0. Так что острые и юркие форварды гостей вполне и единолично способны оформить тут голевой хет-трик...В общем, смело ставим на обилие забитых мячей и надеемся на заход ТБ 2.5
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