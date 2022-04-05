«Айнтрахт» — «Барселона». Прогноз на матч Лиги Европы (07.04.2022)

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вчера, 14:35

Ставки букмекеров

Линия основных ставок от букмекерской конторы Фонбет на эту игру выглядит так: победа «Айнтрахта» идет по коэффициенту 4.60, ничья находится на отметке 4.15, а победу «Барселоны» можно спрогнозировать по котировке 1.73.

Также эксперты считают, что предстоящий поединок во Франкфурте получится результативным. Сыграть исход ТБ (2,5) голов можно за 1.65, ТМ(2,5) – 2.25.

Форма команд

В 1/8 финала Лиги Европы футболисты «Айнтрахта» оказались сильней игроков «Бетиса». Обменявшись гостевыми победами, команды выясняли, кто из них сильней в дополнительных таймах, где победу во Франкфурте вырвал представитель Германии.

Вместе с тем «Айнтрахт» стабильно недобирает очки в Бундеслиге, где команда дважды кряду сыграла вничью 0:0, разделив очки с «Лейпцигом» и «Гройтер Фюртом».

«Барселона» набрала великолепную форму, одержав четыре победы кряду в рамках всех соревнований. После домашней ничьи с «Галатасараем» (0:0) на предыдущей стадии Лиги Европы, каталонцы обыграли оппонента в Турции (2:1), пробившись в следующий тур.

Также команда Хави выиграла уже семь матчей кряду в Ла Лиге, включая домашнюю викторию над «Севильей» (1:0) в предыдущем туре. Благодаря этим успехам «сине-гранатовые» закрепились на втором месте испанского чемпионата.

Информация для ставок

«Барселона» выиграла 5 прошлых гостевых матчей всех турниров

«Айнтрахт» не побеждал в 4 из предыдущих 5 матчей на своем поле

«Айнтрахт» не забивал больше одного гола в 4 матчах подряд

Прогноз

«Айнтрахт» испытывает солидные проблемы с атакой, которая перестала забивать. Поэтому, рекомендуем в этом матче поставить на победу «Барселоны» по коэффициенту 1.73 в БК Фонбет.