Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболЛига Европы 2021/2022

«Байер» — «Аталанта». Прогноз на матч Лиги Европы (17.03.2022)

вчера, 12:25
Луис Муриэль

Ставки букмекеров

В ответном матче команд эксперты отдают предпочтение «Байеру». Ставки на победу хозяев поля контора Фонбет принимает по коэффициенту 2.23, тогда как вероятность победы «Аталанты» оценивается в 3.00. Заключить пари на ничейный результат можно за 3.85.

Лига Европы 2021/2022
Байер
Аталанта
- : -
17 марта 2022, 20:45
четверг
2 - 3
Первый матч
Трансляция
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.353.892.85
Фонбет 2.30 3.85 2.80
Мелбет 2.38 3.94 2.92
1XBET 2.38 4.00 2.90
BetBoom 2.31 3.83 2.95

Аналитики также убеждены, что в Германии соперники вновь продемонстрируют результативный футбол. Исход ТБ(2,5) голов играется по коэффициенту 1.50, ТМ(2,5) – 2.30.

Форма команд

В Бергамо сильней оказался представитель Италии. Позволив оппоненту быстро открыть счет, «Аталнта» до дебюта второго тайма организовала три забитых гола, пропустив в ответ еще один мяч (3:2).

После первой очной встречи оба коллектива показатели неутешительные результаты в национальных чемпионатах. К примеру, «Аталанта» не смогла обыграть на домашней арене аутсайдера в лице «Дженоа» (0:0), а «Байер» и вовсе уступил на своем поле «Кельну» (0:1).

Если рассмотреть пять прошлых домашних игр «Байера», то в них «фармацевты» одержали три победы, обыграв таких оппонентов: «Арминия» (3:0), «Штутгарт» (4:2) и «Аугсбург» (5:1). «Аталанта», в свою очередь, за пять последних выездов организовала только две победы – над «Удинезе» (6:2) и «Олимпиакосом» (3:0).

Информация для ставок

  • У «Аталанты» нет поражений в 10 прошлых матчах Лиги Европы
  • «Аталанта» сыграла на ТБ(2,5) в 3 последних матчах турнира
  • «Байер» сыграл на ТБ(2,5) голов в 7 из последних 8 матчей на своем поле

Прогноз

Результат матча в Италии обязует «Байер» играть с прицелом на атаку в ответном матче, поэтому ставка на ТБ(2,5) голов по коэффициенту 1.50 в БК Фонбет кажется оптимальным решением.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.27 1.26 2.54 1.55 1.99 1.94
Мелбет 2.36 1.56
1XBET 2.44 1.53
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:28
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:00
Байер в первом матче много атаковал, и свои 2 заслуженных гола команда забила. Правда, сказались и проблемы в обороне, которые привели к 3-м пропущенным голам. И все же, у подопечных Херардо Сеоане остаются шансы на проход в следующий раунд турнира. Им достаточно победить с разницей в 1 мяч, чтобы перевести противостояние в дополнительное время. Если же они победят с разницей в 2 гола, то сразу пройдут в четвертьфинал.... Аталанта в этом сезоне не очень успешно выступает в Серии А. На данный момент команда располагается только на 6-м месте, и вполне может пролететь мимо Лиги Чемпионов. А вот в нынешнем розыгрыше Лиги Европы бергамаски отлично выступают. В 1/16 финала они более чем уверенно прошли Олимпиакос, добыв 2 победы - 2:1 и 0:3. Ну а затем последовала домашняя виктория над Байером - 3:2. По итогам этих 3-х игр хотелось бы отметить Руслана Малиновского, который в них забил 3 гола, а также сделал 3 результативные передачи.... Учитывая манеру футбола команд, я даже не сомневаюсь, что нас снова ждет результативная встреча. По-другому они просто не умеют играть. Следовательно, самым оптимальным вариантом здесь является ставка на верховой тотал. Благо, кому забивать есть как у хозяев, так и у гостей. Байеру нужно повести с разницей в 1 мяч, чтобы претендовать на проход в следующий раунд. Жду, что уже с первых минут "фармацевты" начнут атаковать. Более того, я уверен, что свои 1-2 гола они смогут забить. Подобного жду и от итальянцев. Предлагаю поставить на верховой тотал больше 3.
xb2h653jd2cp
xb2h653jd2cp
вчера в 12:57
Футбольный клуб «Байер» выиграет матч.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 12:37
Будет ничья.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 