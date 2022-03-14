«Байер» — «Аталанта». Прогноз на матч Лиги Европы (17.03.2022)

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вчера, 12:25

Ставки букмекеров

В ответном матче команд эксперты отдают предпочтение «Байеру». Ставки на победу хозяев поля контора Фонбет принимает по коэффициенту 2.23, тогда как вероятность победы «Аталанты» оценивается в 3.00. Заключить пари на ничейный результат можно за 3.85.

Аналитики также убеждены, что в Германии соперники вновь продемонстрируют результативный футбол. Исход ТБ (2,5) голов играется по коэффициенту 1.50, ТМ(2,5) – 2.30.

Форма команд

В Бергамо сильней оказался представитель Италии. Позволив оппоненту быстро открыть счет, «Аталнта» до дебюта второго тайма организовала три забитых гола, пропустив в ответ еще один мяч (3:2).

После первой очной встречи оба коллектива показатели неутешительные результаты в национальных чемпионатах. К примеру, «Аталанта» не смогла обыграть на домашней арене аутсайдера в лице «Дженоа» (0:0), а «Байер» и вовсе уступил на своем поле «Кельну» (0:1).

Если рассмотреть пять прошлых домашних игр «Байера», то в них «фармацевты» одержали три победы, обыграв таких оппонентов: «Арминия» (3:0), «Штутгарт» (4:2) и «Аугсбург» (5:1). «Аталанта», в свою очередь, за пять последних выездов организовала только две победы – над «Удинезе» (6:2) и «Олимпиакосом» (3:0).

Информация для ставок

У «Аталанты» нет поражений в 10 прошлых матчах Лиги Европы

«Аталанта» сыграла на ТБ (2,5) в 3 последних матчах турнира

(2,5) в 3 последних матчах турнира «Байер» сыграл на ТБ (2,5) голов в 7 из последних 8 матчей на своем поле

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