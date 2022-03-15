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«Лион» — «Порту». Прогноз на матч Лиги Европы (17.03.2022)

вчера, 14:26
Порту

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Фонбет предложены такие ставки на эту игру: победа «Лиона» идет по коэффициенту 2.25, на ничью можно поставить по котировке 3.70, а за победу «Порту» выставлена цена 3.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.303.693.06
Фонбет 2.25 3.65 3.00
Мелбет 2.32 3.82 3.09
1XBET 2.32 3.82 3.09
BetBoom 2.31 3.60 3.10

Если рассматривать ставки на голы, то в них предпочтения экспертов на стороне высокой результативности. Так пари на ТБ(2,5) можно заключить по котировке 1.70, ТМ(2,5) – 2.15.

Форма команд

В прошлый четверг оппоненты провели первую игру в Португалии, которая завершилась победой «Лиона» с минимальным счетом. Так французский коллектив получил преимущество перед ответной игрой, которую он проведет в домашних условиях.

Также команды показали разную успешность в минувших турах национальных чемпионатов. «Лион» в Лиге 1 не смог набрать очки, проиграв дома «Ренну» (2:4), а у «Порту» не возникло проблем в противостоянии с «Тонделой» в родных стенах (4:0).

Выделим, что у «Лиона» образовалось два поражения подряд на домашнем стадионе. «Порту», в свою очередь, имеет активную серию из 10 матчей без поражений в гостях, в которых «драконы» одержали девять побед и ничью.

Информация для ставок

  • «Порту» забивал минимум 2 гола в 3 прошлых гостевых матчах
  • «Лион» пропустил 5 голов в 2 последних матчах на своем поле
  • «Порту» не проигрывал «Лион» в 3 из прошлых 5 очных встреч

Прогноз

Результат первой встречи соперников сложно назвать справедливым – «Порту» выглядел лучше «Лиона», который продолжает систематически терпеть неудачи. Играем ставку на Х2 по коэффициенту 1.67 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.56 1.31 2.26 1.68 1.76 2.13
Фонбет 2.18 1.70
Мелбет 2.27 1.74
1XBET 2.27 1.74
Все комментарии
izrafel
izrafel
вчера в 14:47
Лион в первом матче 1/8 финала Лиги Европы был сильнее Порту со счетом 0:1. Автором победного гола стал Лукас Пакета. В активе бразильца уже 9 результативных ударов во всех турнирах в текущем сезоне. Он один из лучших футболистов своей команды в нынешнем сезоне. Чтобы Олимпик мог пройти в четвертьфинал Лиги Европы, команде хватит и мирового исхода с любым счетом. Естественно, победа с любым результатом тоже устроит французов. Правда, я не уверен, что "ткачи" сейчас в оптимальной физической форме. В крайнем туре чемпионата Франции они на домашней арене потерпели поражение со счетом 2:4 от Ренна. И судя по игре, не было ощущения, что подопечные Боса экономят силы для Лиги Европы..... Нельзя сказать, что Порту провалил матч против Лиона. Португальцы активно атаковали, и у них было несколько хороших моментов для взятия ворот. Увы, реализовать их не удалось. Напоминаю, подопечные Консейсау нанесли 6 ударов в створ ворот соперника. Чтобы "драконы" могли рассчитывать на проход дальше, их устроит виктория с разницей в минимум в 2 гола. Если они выиграют с разницей в 1 мяч, мы станем свидетелями дополнительного времени.... Уверен, это будет интересный матч. У Лиона есть преимущество в 1 гол. Но я уверен, подопечные Петера Боса не будут стараться играть на удержание. Они являются той командой, которая всегда идет вперед, против любого соперника, вне зависимости от манеры футбола последнего. Порту, несмотря на посредственную гостевую статистику в ЛЕ, тоже не будет отсиживаться в обороне. "Драконам" нужно забить минимум 1 гол, чтобы рассчитывать на проход в следующий раунд. Мой прогноз. Думаю, в этой игре голов будет больше, чем неделю назад. Ставлю на тотал больше 2,5.
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