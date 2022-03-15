«Лион» — «Порту». Прогноз на матч Лиги Европы (17.03.2022)

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вчера, 14:26

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Фонбет предложены такие ставки на эту игру: победа «Лиона» идет по коэффициенту 2.25, на ничью можно поставить по котировке 3.70, а за победу «Порту» выставлена цена 3.00.

Если рассматривать ставки на голы, то в них предпочтения экспертов на стороне высокой результативности. Так пари на ТБ (2,5) можно заключить по котировке 1.70, ТМ(2,5) – 2.15.

Форма команд

В прошлый четверг оппоненты провели первую игру в Португалии, которая завершилась победой «Лиона» с минимальным счетом. Так французский коллектив получил преимущество перед ответной игрой, которую он проведет в домашних условиях.

Также команды показали разную успешность в минувших турах национальных чемпионатов. «Лион» в Лиге 1 не смог набрать очки, проиграв дома «Ренну» (2:4), а у «Порту» не возникло проблем в противостоянии с «Тонделой» в родных стенах (4:0).

Выделим, что у «Лиона» образовалось два поражения подряд на домашнем стадионе. «Порту», в свою очередь, имеет активную серию из 10 матчей без поражений в гостях, в которых «драконы» одержали девять побед и ничью.

Информация для ставок

«Порту» забивал минимум 2 гола в 3 прошлых гостевых матчах

«Лион» пропустил 5 голов в 2 последних матчах на своем поле

«Порту» не проигрывал «Лион» в 3 из прошлых 5 очных встреч

Прогноз

Результат первой встречи соперников сложно назвать справедливым – «Порту» выглядел лучше «Лиона», который продолжает систематически терпеть неудачи. Играем ставку на Х2 по коэффициенту 1.67 в БК Фонбет.