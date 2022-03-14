«Монако» — «Брага». Прогноз на матч Лиги Европы (17.03.2022)

1647251297

вчера, 12:48

Ставки букмекеров

С ощутимым перевесом в линии букмекерской конторы Фонбет идут ставки в пользу «Монако». Победа хозяев поля оценена по коэффициенту 1.53, на ничью можно поставить по котировке 4.30, а победа «Браги» доступна за 6.00.

Эксперты также прогнозируют результативный формат поединка. Ставки на ТБ (2,5) голов играются за 1.75, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Брага», несмотря на статус аутсайдера пары, добилась положительного результата в первой игре. На домашней арене представитель Португалии дважды поразил ворота «Монако», оформив комфортную победу (2:0).

После этой неудачи «Монако» вновь оступился. На этот раз княжеский клуб проиграл в гостях «Страсбуру» в рамках дежурного тура французской Лиги 1 (0:1). «Брага», в свою очередь, тоже допустила осечку в португальском чемпионате, проиграв в родных стенах «Жил Висенте» (0:1).

Если взять пять прошлых домашних матчей «Монако», то в них команда установила такие результаты: 3 победы, одна ничья и одно поражение. У «Браги» в пяти прошлых выездах следующие цифры: 2 победы, одна ничья и 2 проигрыша.

Информация для ставок

«Брага» сыграла на ТМ(2,5) голов в 3 прошлых матчах Лиги Европы

«Монако» не забивал голы в 2 последних матчах всех турниров

Ставка ТМ(2,5) принесла выигрыш в 3 из прошлых 4 домашних матчей «Монако»

Прогноз

У «Монако» есть очевидные проблемы с атакой, а «Брага» может позволить себе в этом матче сыграть на удержание счета. Поэтому, рекомендуем ставку на ТМ(3) голов по коэффициенту 1.50 в БК Фонбет.