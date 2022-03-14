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«Монако» — «Брага». Прогноз на матч Лиги Европы (17.03.2022)

вчера, 12:48
Монако

Ставки букмекеров

С ощутимым перевесом в линии букмекерской конторы Фонбет идут ставки в пользу «Монако». Победа хозяев поля оценена по коэффициенту 1.53, на ничью можно поставить по котировке 4.30, а победа «Браги» доступна за 6.00.

Лига Европы 2021/2022
Монако
Брага
- : -
17 марта 2022, 20:45
четверг
0 - 2
Первый матч
Трансляция
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.544.376.20
Фонбет 1.53 4.30 6.10
BetBoom 1.55 4.37 6.23

Эксперты также прогнозируют результативный формат поединка. Ставки на ТБ(2,5) голов играются за 1.75, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Брага», несмотря на статус аутсайдера пары, добилась положительного результата в первой игре. На домашней арене представитель Португалии дважды поразил ворота «Монако», оформив комфортную победу (2:0).

После этой неудачи «Монако» вновь оступился. На этот раз княжеский клуб проиграл в гостях «Страсбуру» в рамках дежурного тура французской Лиги 1 (0:1). «Брага», в свою очередь, тоже допустила осечку в португальском чемпионате, проиграв в родных стенах «Жил Висенте» (0:1).

Если взять пять прошлых домашних матчей «Монако», то в них команда установила такие результаты: 3 победы, одна ничья и одно поражение. У «Браги» в пяти прошлых выездах следующие цифры: 2 победы, одна ничья и 2 проигрыша.

Информация для ставок

  • «Брага» сыграла на ТМ(2,5) голов в 3 прошлых матчах Лиги Европы
  • «Монако» не забивал голы в 2 последних матчах всех турниров
  • Ставка ТМ(2,5) принесла выигрыш в 3 из прошлых 4 домашних матчей «Монако»

Прогноз

У «Монако» есть очевидные проблемы с атакой, а «Брага» может позволить себе в этом матче сыграть на удержание счета. Поэтому, рекомендуем ставку на ТМ(3) голов по коэффициенту 1.50 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.14 1.36 2.08 1.79 1.62 2.31
Фонбет 2.05 1.77
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:38
Победа команды "Монако" в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 13:03
Первый матч этих команд остался за "Брагой" — 2:0. Голами у португальцев отметились Абель Руис и Витор Оливейра. Также "канониры" были лучше по ударам (9:7) и ударам в створ (6:4). В воскресенье "Брага" провела матч чемпионата Португалии против "Жил Висенте" и уступила — 0:1. Безвыигрышная серия "канониров" в чемпионате страны продолжается уже три тура кряду, ранее они поделили очки с "Боавиштой" (1:1) и "Санта-Кларой" (0:0). В 7 последних матчах "Браги" во всех турнирах фиксировался ТМ(2,5). После 26 туров у "Браги" 46 очков при разнице мячей 41:25. Она занимает четвертое место, но отставание от идущей третьей "Бенфики" составляет 12 баллов..... Монегаски в воскресенье потерпели выездное поражение от "Страсбура" — 0:1. Перед этим были победа над "Марселем" (1:0), ничьи с "Лорьяном" (0:0) и "Бордо" (1:1), а также поражение от "Реймса" (1:2). В 6 из 7 последних матчей южан проходила ставка на "букмекерский низ".... После 28 туров чемпионата у "Монако" 41 очко при разнице мячей 40:30. Команда занимает девятое место, отставая от еврокубковой зоны на 6 очков.... И "Монако", и "Брага" являются ультранизовыми командами. Предположу, что ничего не поменяется и в четверг. Ставлю на ТМ(2,5).
uz8mk649cbgj
uz8mk649cbgj
вчера в 12:55
Футбольный клуб «Монако» одержит победу.
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