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«Реал Сосьедад» — «Шериф». Прогноз на матч Лиги Европы (13.10.2022)

вчера, 14:52
Шериф

Ставки букмекеров

Букмекеры с абсолютным фаворитом определились без проблем и отдали предпочтение испанцам. На победу «Реал Сосьедада» с форой (-1.5) линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.75. Поверить в успех «Шерифа» любой игрок может по коэффициенту 12.5. Если сделать ставку на ничейный результат, то зайдет коэффициенту 5.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.246.0614.31
Лига Ставок 1.26 6.00 12.00
Мелбет 1.29 6.10 13.50
1XBET 1.29 6.10 13.50

Также букмекеры предлагают в своей линии коэффициенты на тоталы. Взять ТБ 2.5 можно за 1.7, а поставить на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Исход «обе забьют» оценивается коэффициентом 2.35.

Форма команд

«Реал Сосьедад» оформляя победу за победой, радует своих поклонников и занимает высокие места не только в Лиге Европы, но и в чемпионате Испании. В минувших двух турах коллектив сразился с «Жироной» и «Вильярреалом» и обыграл их по очереди (5:3) и (1:0). В Лиге Европы у коллектива максимальное количество очков за три тура и победа в последней игре над молдаванами (2:0).

«Шериф» такими успехами похвастаться не может и хотя в своем чемпионате клуб как всегда идет в лидерах, но в ЛЕ после трех встреч в активе у команды лишь три очка, благодаря победе над «Омонией» со счетом (3:0). Два дня назад футболисты побывали в гостях у «Динамо»-Ауто» и добыли минимальную победу (1:0).

Информация для ставок

  • Победная серия «Реал Сосьедада» составляет пять поединков
  • «Шериф» одержал две победы в последних пяти матчах
  • Четыре из шести последних игр «Реал Сосьедада» закончились пробитием ТБ 2.5
  • Восемь минувших встреч «Шерифа» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

«Реал Сосьедад» в отличной форме и не оставит сопернику шансов в данной битве. Рекомендуем поставить на победу испанцев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.11 1.38 2.10 1.76 1.65 2.28
Лига Ставок 2.10 1.71 1.65 2.20
Мелбет 2.17 1.81
1XBET 2.17 1.81
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