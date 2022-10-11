«Реал Сосьедад» — «Шериф». Прогноз на матч Лиги Европы (13.10.2022)

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вчера, 14:52

Ставки букмекеров

Букмекеры с абсолютным фаворитом определились без проблем и отдали предпочтение испанцам. На победу «Реал Сосьедада» с форой (-1.5) линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.75. Поверить в успех «Шерифа» любой игрок может по коэффициенту 12.5. Если сделать ставку на ничейный результат, то зайдет коэффициенту 5.9.

Также букмекеры предлагают в своей линии коэффициенты на тоталы. Взять ТБ 2.5 можно за 1.7, а поставить на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Исход «обе забьют» оценивается коэффициентом 2.35.

Форма команд

«Реал Сосьедад» оформляя победу за победой, радует своих поклонников и занимает высокие места не только в Лиге Европы, но и в чемпионате Испании. В минувших двух турах коллектив сразился с «Жироной» и «Вильярреалом» и обыграл их по очереди (5:3) и (1:0). В Лиге Европы у коллектива максимальное количество очков за три тура и победа в последней игре над молдаванами (2:0).

«Шериф» такими успехами похвастаться не может и хотя в своем чемпионате клуб как всегда идет в лидерах, но в ЛЕ после трех встреч в активе у команды лишь три очка, благодаря победе над «Омонией» со счетом (3:0). Два дня назад футболисты побывали в гостях у «Динамо»-Ауто» и добыли минимальную победу (1:0).

Информация для ставок

Победная серия «Реал Сосьедада» составляет пять поединков

«Шериф» одержал две победы в последних пяти матчах

Четыре из шести последних игр «Реал Сосьедада» закончились пробитием ТБ 2.5

2.5 Восемь минувших встреч «Шерифа» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

«Реал Сосьедад» в отличной форме и не оставит сопернику шансов в данной битве. Рекомендуем поставить на победу испанцев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.