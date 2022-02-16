«Фенербахче» — «Славия». Прогноз на матч Лиги конференций (17.02.2022)

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вчера, 13:39

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту встречу фаворита не выделяют. Поставить на победу «Фенербахче» можно по коэффициенту 2. в букмекерской конторе Фонбет. В случае победы гостей залетит приятный коэффициент 3.5. При ничейном результате порадует коэффициент 3.62.

Также в линии букмекеры предлагают практически одинаковые коэффициент на тоталы. ТБ 2.5 оценили коэффициентом 1.88, а ТМ 2.5 — 1.9. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Фенербахче» в чемпионате Турции демонстрирует не самые лучшие результаты. Команда после 25 туров находится на шестом месте, имея в активе 40 очков. В последнем матче удалось обыграть на выезде «Гиресунспор», а туром ранее клуб не сумел дома порадовать болельщиков успехом с «Кайсериспором» (0:1).

«Славия» готовилась к противостоянию плотным участием в национальных турнирах. Несколько дней назад коллектив сражался со «Спартой» в кубке страны, но не сумел поразить ворота противника и прекратил борьбу за трофей (0:2), а в чемпионате Чехии удалось на выезде обыграть неуступчивый «Словацко» с минимальным счетом (1:0).

Информация для ставок

«Фенербахче» выиграл лишь один из четырех последних поединков

Выездная беспроигрышная серия «Славии» составляет шесть игр (три победы и три ничьих)

Три последних встречи с участием «Славии» закончились результатом ТМ 2.5

«Фенербахче» пропускает в семи матчах подряд

Прогноз

В этом поединке сразятся две примерно равные команды. Конечно, у «Фейеноорда» богаче история и сильнее состав, но это не делает его однозначным фаворитом. Турецкой команде будет тяжело навязать свою игру и взять три очка. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данное событие составит 3.62.