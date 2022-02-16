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«Фенербахче» — «Славия». Прогноз на матч Лиги конференций (17.02.2022)

вчера, 13:39

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту встречу фаворита не выделяют. Поставить на победу «Фенербахче» можно по коэффициенту 2. в букмекерской конторе Фонбет. В случае победы гостей залетит приятный коэффициент 3.5. При ничейном результате порадует коэффициент 3.62.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.003.673.53
Фонбет 2.17 3.50 3.30
Мелбет 2.24 3.62 3.34
BetBoom 2.09 3.56 3.46

Также в линии букмекеры предлагают практически одинаковые коэффициент на тоталы. ТБ 2.5 оценили коэффициентом 1.88, а ТМ 2.5 — 1.9. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Фенербахче» в чемпионате Турции демонстрирует не самые лучшие результаты. Команда после 25 туров находится на шестом месте, имея в активе 40 очков. В последнем матче удалось обыграть на выезде «Гиресунспор», а туром ранее клуб не сумел дома порадовать болельщиков успехом с «Кайсериспором» (0:1).

«Славия» готовилась к противостоянию плотным участием в национальных турнирах. Несколько дней назад коллектив сражался со «Спартой» в кубке страны, но не сумел поразить ворота противника и прекратил борьбу за трофей (0:2), а в чемпионате Чехии удалось на выезде обыграть неуступчивый «Словацко» с минимальным счетом (1:0).

Информация для ставок

  • «Фенербахче» выиграл лишь один из четырех последних поединков
  • Выездная беспроигрышная серия «Славии» составляет шесть игр (три победы и три ничьих)
  • Три последних встречи с участием «Славии» закончились результатом ТМ 2.5
  • «Фенербахче» пропускает в семи матчах подряд

Прогноз

В этом поединке сразятся две примерно равные команды. Конечно, у «Фейеноорда» богаче история и сильнее состав, но это не делает его однозначным фаворитом. Турецкой команде будет тяжело навязать свою игру и взять три очка. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данное событие составит 3.62.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.76 1.44 1.91 1.89 1.49 2.59
Фонбет 1.90 1.90
Мелбет 1.94 1.96
Все комментарии
k3cq67gbjmgk
k3cq67gbjmgk
вчера в 19:39
Футбольный клуб «Фенербахче» одержит победу.
Gahi
Gahi
вчера в 18:30
Победа команды Фенербахче в этом матче. Удачи
mtyu657ka7uy
mtyu657ka7uy
вчера в 15:22
Футбольный клуб «Фенербахче» выиграет матч.
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