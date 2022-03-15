«Фейеноорд» — «Партизан». Прогноз на матч Лиги конференций (17.03.2022)

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вчера, 16:02

Ставки букмекеров

Букмекерские конторы смогли без проблем определиться с явным фаворитом встречи, и абсолютное преимущество отдали хозяевам поля. Загрузить на победу «Фейенорда» с форой (-1) можно по коэффициенту 1.68 в БК Фонбет. Если есть вера в победу «Партизана», то порадует коэффициент 7.2. Ничья оценивается коэффициентом 4.74.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 1.7. Если верить, что матч не станет результативным, то можно взять ТМ 2.5 за 2.15. Ставка на «обе забьют» дается по коэффициенту 1.96.

Форма команд

«Фейеноорд» в первой игре произвел фурор и забил пять мячей в ворота соперника на его поле. В ответ пропустил два, и игра завершилась с фантастическим счетом (5:2). После этого коллектив в рамках чемпионата Нидерландов побывал в гостях у «Зволле» и также добыл победу, но уже со счетом (2:1).

«Партизан» после домашнего разгрома не смог прийти в себя и в национальном чемпионате не сумел обыграть дома «Напредак» (0:0). В турнирной таблице клуб все также занимает первое место и продолжает борьбу за чемпионство с вечным соперником «Црвеной Звездой».

Информация для ставок

«Фейеноорд» проиграл дома лишь один из восьми последних матчей

У «Партизана» три победы в четырех последних выездных встречах

Пять последних матчей «Фейеноорда» завершились результатом «обе забьют»

Шеесть из девяти последних игр «Партизана» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз