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«Фейеноорд» — «Партизан». Прогноз на матч Лиги конференций (17.03.2022)

вчера, 16:02
Фейеноорд

Ставки букмекеров

Букмекерские конторы смогли без проблем определиться с явным фаворитом встречи, и абсолютное преимущество отдали хозяевам поля. Загрузить на победу «Фейенорда» с форой (-1) можно по коэффициенту 1.68 в БК Фонбет. Если есть вера в победу «Партизана», то порадует коэффициент 7.2. Ничья оценивается коэффициентом 4.74.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.404.837.05
Мелбет 1.45 5.00 7.60
1XBET 1.45 5.00 7.60
BetBoom 1.41 4.88 7.37

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 1.7. Если верить, что матч не станет результативным, то можно взять ТМ 2.5 за 2.15. Ставка на «обе забьют» дается по коэффициенту 1.96.

Форма команд

«Фейеноорд» в первой игре произвел фурор и забил пять мячей в ворота соперника на его поле. В ответ пропустил два, и игра завершилась с фантастическим счетом (5:2). После этого коллектив в рамках чемпионата Нидерландов побывал в гостях у «Зволле» и также добыл победу, но уже со счетом (2:1).

«Партизан» после домашнего разгрома не смог прийти в себя и в национальном чемпионате не сумел обыграть дома «Напредак» (0:0). В турнирной таблице клуб все также занимает первое место и продолжает борьбу за чемпионство с вечным соперником «Црвеной Звездой».

Информация для ставок

  • «Фейеноорд» проиграл дома лишь один из восьми последних матчей
  • У «Партизана» три победы в четырех последних выездных встречах
  • Пять последних матчей «Фейеноорда» завершились результатом «обе забьют»
  • Шеесть из девяти последних игр «Партизана» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

После первой игры голландцы имеют комфортное преимущество и могут позволить себе сыграть спокойно и без проблем пройти дальше. Ожидаем открытый футбол с большим количеством забитых мячей. Предлагаем поставить на ТБ 2.5 в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход 1.7.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.17 1.68 1.69 2.15
Мелбет 2.32 1.68
1XBET 2.32 1.68
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:25
В этом матче скорее всего обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 16:43
Фейеноорд будет вынужден действовать по счету и беречь силы на скорую встречу с Аяксом, которому проигрывать никак нельзя. Партизан находится в хорошей форме и сейчас может выложиться по полной программе в Нидерландах. Это позволяет сыграть на плюсовой форе гостей.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 16:15
А кто знает?
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