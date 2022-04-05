«Фейеноорд» — «Славия». Прогноз на матч Лиги конференций (07.04.2022)

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вчера, 16:07

Ставки букмекеров

Букмекерские конторы смогли без проблем определиться с явным фаворитом встречи, и абсолютное преимущество отдали хозяевам поля. Загрузить на победу «Фейенорда» с можно по коэффициенту 1.7 в БК Фонбет. Если есть вера в победу «Славии», то порадует коэффициент 4.76. Ничья оценивается коэффициентом 4.04.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 1.73. Если верить, что матч не станет результативным, то можно взять ТМ 2.5 за 2.1. Ставка на «обе забьют» дается по коэффициенту 1.76.

Форма команд

«Фейеноорд» сражается ща медали чемпионата и после 28 поединков находится на третьем месте, опережая ближайших преследователей на три очка. В последнем туре команда без проблем обыграла «Виллем II» со счетом (2:0), а чуть ранее расписала голевую ничью с «Валвейком» (2:2). В 1/8 ЛК соперником коллектива был неуступчивый «Партизан», который удалось обыграть (5:2) и (3:1).

«Славия» на стадии 1/8 прошла ЛАСК (4:1) и (3:4), а также продолжает борьбу за чемпионство и отстает от лидера гонки всего на один балл. В последних турах коллектив набрал четыре зачетных балла благодаря победе над «Ческе-Будеевице» (1:0), а также ничьей с «Викторией» (1:1).

Информация для ставок

«Фейеноорд» не проигрывает дома шесть игр кряду (четыре победы и две ничьих)

У «Славии» лишь одна победа в последних четырех встречах

Два минувших очных поединка состоялись в конце 2021 года и завершились результатом «обе забьют»

Пять из шести последних матчей «Фейеноорда» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз