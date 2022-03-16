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«Копенгаген» — ПСВ. Прогноз на матч Лиги конференций (17.03.2022)

вчера, 14:59
Копенгаген - ПСВ

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры не смогли отдать преимущество одной из команд. Поставить на победу «Копенгагена» можно по коэффициенту 3.4 в БК Фонбет. Загрузить на победу гостей предлагают по коэффициенту 2.06. В случае захода ничьей порадует коэффициент 3.86.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.363.872.00
Мелбет 3.56 4.10 2.04
1XBET 3.56 4.10 2.04

Также букмекеры предлагают в своей линии коэффициенты на тоталы. Взять ТБ 2.5 можно за 1.6, а поставить на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.33, исход «обе забьют» оценивается коэффициентом 1.58.

Форма команд

«Копенгаген» побывал в первой игре в Нидерландах и выдал потрясающего качества атакующий футбол, который привел к финальному результату с невероятными цифрами (4:4). После этого коллектив отправился в гости к «Мидтьюлланду», где удалось в упорной борьбе сумел завоевать три очка, победа (1:0).

ПСВ также завершил победой (1:0) поединок национального чемпионата против «Утрехта» и с полной концентрацией начал готовиться к ответной встрече. В турнирной таблице команда расположилась на втором месте и продолжает сражаться с «Аяксом» за чемпионство, отставание составляет всего два очка.

Информация для ставок

  • «Копенгаген» не проигрывает шесть матчей подряд (пять побед и ничья)
  • У ПСВ восемь побед в последних 10 играх
  • Две минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»
  • Шесть из семи последних матчей ПСВ закончились результатом «обе забьют »

Прогноз

В данном поединке нас ждет игра двух команд, которые любят атаковать и забивать голы. Результат первой игры является тому подтверждением. Ожидаем большое количество опасных моментов и вполне можем рассчитывать на ТБ 2.5. Сделать ставку на данный исход можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.35 1.58 1.85 1.94
Мелбет 2.32 1.58
1XBET 2.32 1.58
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 15:43, ред.
Копенгаген едва не увез из Эйндховена победу, однако ужасная игра в обороне превратила 3-1 по ходу матча в 4-4 итоговые. Подопечные Торупа после того увеличили отрыв в чемпионате от конкурентов до 5ти очков после победы над Мидтюлландом 1-0 на выезде, так то с хорошим настроением подходят к домашнему мату с ПСВ ответному, но понятно, что гости снова будут оказывать на них давление, хотя в контригре Копенгаген хорош.... У ПСВ после стольких ошибок в тылах был важный выезд в Утрехт, где благодаря голу Захави удалось красно-белым сохранить отставание в 2 очка от Аякса в битве за чемпионство. Меж тем напрягает перед полетом в столицу Дании состояние лазарета, который большой и в первую очередь, состояние тылов, которые не блещут качеством в плотном графике. С Копенгагеном все снова может повториться в плане голов, что неудивительно.... отмечу, что если у ПСВ состояние обороны не на высоком уровне из за травм и очень плотного графика, то Копенгаген в принципе обороняется так себе, что в Лиге Конференций под более менее топами проявляется очевидно. Учитывая атакующие игровые стили команд и их последний очный поединок в Эйндховене, то нет оснований полагать, что они закроются и выдадут скучный поединок. В таких условия имеет все шансы снова повториться ставка ОЗ.
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