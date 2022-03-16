«Копенгаген» — ПСВ. Прогноз на матч Лиги конференций (17.03.2022)

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вчера, 14:59

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры не смогли отдать преимущество одной из команд. Поставить на победу «Копенгагена» можно по коэффициенту 3.4 в БК Фонбет. Загрузить на победу гостей предлагают по коэффициенту 2.06. В случае захода ничьей порадует коэффициент 3.86.

Также букмекеры предлагают в своей линии коэффициенты на тоталы. Взять ТБ 2.5 можно за 1.6, а поставить на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.33, исход «обе забьют» оценивается коэффициентом 1.58.

Форма команд

«Копенгаген» побывал в первой игре в Нидерландах и выдал потрясающего качества атакующий футбол, который привел к финальному результату с невероятными цифрами (4:4). После этого коллектив отправился в гости к «Мидтьюлланду», где удалось в упорной борьбе сумел завоевать три очка, победа (1:0).

ПСВ также завершил победой (1:0) поединок национального чемпионата против «Утрехта» и с полной концентрацией начал готовиться к ответной встрече. В турнирной таблице команда расположилась на втором месте и продолжает сражаться с «Аяксом» за чемпионство, отставание составляет всего два очка.

Информация для ставок

«Копенгаген» не проигрывает шесть матчей подряд (пять побед и ничья)

У ПСВ восемь побед в последних 10 играх

восемь побед в последних 10 играх Две минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»

Шесть из семи последних матчей ПСВ закончились результатом «обе забьют »

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