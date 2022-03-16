«Копенгаген» — ПСВ. Прогноз на матч Лиги конференций (17.03.2022)

Ставки букмекеров
В этой игре букмекеры не смогли отдать преимущество одной из команд. Поставить на победу «Копенгагена» можно по коэффициенту 3.4 в БК Фонбет. Загрузить на победу гостей предлагают по коэффициенту 2.06. В случае захода ничьей порадует коэффициент 3.86.
Также букмекеры предлагают в своей линии коэффициенты на тоталы. Взять ТБ 2.5 можно за 1.6, а поставить на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.33, исход «обе забьют» оценивается коэффициентом 1.58.
Форма команд
«Копенгаген» побывал в первой игре в Нидерландах и выдал потрясающего качества атакующий футбол, который привел к финальному результату с невероятными цифрами (4:4). После этого коллектив отправился в гости к «Мидтьюлланду», где удалось в упорной борьбе сумел завоевать три очка, победа (1:0).
ПСВ также завершил победой (1:0) поединок национального чемпионата против «Утрехта» и с полной концентрацией начал готовиться к ответной встрече. В турнирной таблице команда расположилась на втором месте и продолжает сражаться с «Аяксом» за чемпионство, отставание составляет всего два очка.
Информация для ставок
- «Копенгаген» не проигрывает шесть матчей подряд (пять побед и ничья)
- У ПСВ восемь побед в последних 10 играх
- Две минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»
- Шесть из семи последних матчей ПСВ закончились результатом «обе забьют »
Прогноз
В данном поединке нас ждет игра двух команд, которые любят атаковать и забивать голы. Результат первой игры является тому подтверждением. Ожидаем большое количество опасных моментов и вполне можем рассчитывать на ТБ 2.5. Сделать ставку на данный исход можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Фонбет.