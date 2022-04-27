«Лестер Сити» — «Рома». Прогноз на матч Лиги конференций (28.04.2022)

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сегодня, 01:44

Ставки букмекеров

Букмекеры так и не определились, на чьей стороне будет преимущество в этой игре. Линия БК Фонбет предлагает коэффициент 2.31 победу хозяев, тогда как успех гостей оценивается по коэффициенту 3.25. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.35.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.91. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.87. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Лестер Сити» на стадии четвертьфинала сражался с ПСВ и прошел его, обыграв по сумме двух матчей со счетом (2:1). Далее команда проводила игры национального чемпионата, в которых не смогла одержать победу. Сначала проиграла «Ньюкаслу» (1:2), а затем расписала две ничьих с «Эвертоном» и «Астон Виллой» (1:1) и (0:0).

«Рома» в чемпионате Италии также не сумела победить в последних двух турах, при этом сражаясь с принципиальными соперниками. Побывав в гостях у «Наполи» римляне смогли увезти лишь один балл, ничья (1:1), а отправившись в гости к «Интеру» и вовсе сгорели (1:3).

Информация для ставок

«Лестер» не может выиграть три матча кряду (две ничьих и поражение)

«Рома» в гостях выиграла лишь один из пяти последних поединков

Четыре из пяти последних игр «Лестера» закончились результатом «обе забьют»

Четыре из пяти последних встречи с участием «Ромы» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Нет сомнений в том, что мы увидим качественный футбол в исполнении двух очень организованных коллективов. Верим, что состоится обмен голами, поэтому рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Фонбет.