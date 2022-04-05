«Марсель» — ПАОК. Прогноз на матч Лиги конференций (07.04.2022)

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вчера, 15:57

Ставки букмекеров

Фаворитом в этом противостоянии букмекеры видят французов. Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, то можно увидеть коэффициент 1.7 на победу «Марселя» с форой (-1) и 8.3 на успех ПАОКа. Загрузить на ничейный результат можно по коэффициенту 4.55.

Букмекеры несильно верят, что в матче будут забитые мячи. Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.96 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.83. Обмен голами в этой игре стоит 2.21.

Форма команд

«Марсель» радует своих болельщиков отличными результатами, команда оформила уже несколько побед вряд и закрепилась на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции. В последних турах были повержены «Сент-Этьен» (4:2), а также «Ницца» (2:1). В 1/8 финала ЛК коллектив сражался с «Базелем» и дважды обыграл его с одинаковым счетом (2:1).

ПАОК также имел неплохую победную серию, но в последнем туре чемпионата она была прервана поражением от «Панатинаикоса» (1:2). За чемпионство клуб уже не борется, но и текущему второму месту никто не угрожает, на нем коллектив и завершит чемпионат. В Лиге конференций удалось в упорной борьбе переиграть «Гент» (1:0) и (2:1).

Информация для ставок

Победная серия «Марселя» насчитывает пять матчей

ПАОК проиграл лишь один и десяти последних поединков

проиграл лишь один и десяти последних поединков Пять последних встречи «Марселя» завершились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»

2.5» Шесть из восьми последних игр ПАОКа закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Нас ожидает очень боевой поединок, где преимуществом будут владеть хозяева поля. Их стараний должно хватить для оформления нескольких голов. Предлагаем сделать ставку на ИТБ 1.5 «Марселя» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Фонбет.