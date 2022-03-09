Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболЛига конференций 2021/2022

«Славия» — ЛАСК. Прогноз на матч Лиги конференций (10.03.2022)

сегодня, 00:52
Славия - ЛАСК

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту встречу фаворитом выделяют хозяев. Поставить на победу «Славии» можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Фонбет. В случае победы гостей залетит приятный коэффициент 4.65. При ничейном результате порадует коэффициент 3.85.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.703.724.91
Фонбет 1.73 3.75 4.80
Мелбет 1.79 3.94 4.76
BetBoom 1.75 3.71 4.81

Также в линии букмекеры предлагают одинаковые коэффициент на тоталы. ТБ 2.5 и ТМ 2.5 были оценены коэффициентом 1.89. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Славия» была убедительна в битве с турецким «Фенербахче» и дважды одержала победу с одинаковым счетом (3:2). Также команда не оставила шансам соперникам по национальному чемпионату, где сначала был на выезде разгромлен «Градец-Кралове» (5:0), а затем дома уверенно обыграна в дерби «Спарта» (2:0).

ЛАСК не смог порадовать своих болельщиков набранными очками в играх с «Вольфсбергером» и «Зальцбургом». В этих поединках были зафиксированы результаты (0:1) и (0:0) соответственно. После 22 туров клуб занимает восьмое место в турнирной таблице с 25 очками в активе.

Информация для ставок

  • «Славия» выиграла шесть матчей подряд
  • У ЛАСКа лишь одна победа в последних восьми поединках
  • Три последних поединка с участием ЛАСКа закончились результатом «обе забьют – нет»
  • «Славия» забивает минимум два гола в четырех из пяти последних играх

Прогноз

Игра будет проходить преимущественно на половине поля гостей, так как мячом будут владеть чехи. ЛАСК будет действовать на контратаках и также может рассчитывать на забитый мяч. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.88.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.79 1.43 1.89 1.91 1.51 2.53
Фонбет 1.90 1.90
Мелбет 1.95 1.95
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 