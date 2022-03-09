«Славия» — ЛАСК. Прогноз на матч Лиги конференций (10.03.2022)

Ставки букмекеров
Котировки букмекеров на эту встречу фаворитом выделяют хозяев. Поставить на победу «Славии» можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Фонбет. В случае победы гостей залетит приятный коэффициент 4.65. При ничейном результате порадует коэффициент 3.85.
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завтра, 20:45
Также в линии букмекеры предлагают одинаковые коэффициент на тоталы. ТБ 2.5 и ТМ 2.5 были оценены коэффициентом 1.89. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.88.
Форма команд
«Славия» была убедительна в битве с турецким «Фенербахче» и дважды одержала победу с одинаковым счетом (3:2). Также команда не оставила шансам соперникам по национальному чемпионату, где сначала был на выезде разгромлен «Градец-Кралове» (5:0), а затем дома уверенно обыграна в дерби «Спарта» (2:0).
ЛАСК не смог порадовать своих болельщиков набранными очками в играх с «Вольфсбергером» и «Зальцбургом». В этих поединках были зафиксированы результаты (0:1) и (0:0) соответственно. После 22 туров клуб занимает восьмое место в турнирной таблице с 25 очками в активе.
Информация для ставок
- «Славия» выиграла шесть матчей подряд
- У ЛАСКа лишь одна победа в последних восьми поединках
- Три последних поединка с участием ЛАСКа закончились результатом «обе забьют – нет»
- «Славия» забивает минимум два гола в четырех из пяти последних играх
Прогноз
Игра будет проходить преимущественно на половине поля гостей, так как мячом будут владеть чехи. ЛАСК будет действовать на контратаках и также может рассчитывать на забитый мяч. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.88.