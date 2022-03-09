«Славия» — ЛАСК. Прогноз на матч Лиги конференций (10.03.2022)

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сегодня, 00:52

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту встречу фаворитом выделяют хозяев. Поставить на победу «Славии» можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Фонбет. В случае победы гостей залетит приятный коэффициент 4.65. При ничейном результате порадует коэффициент 3.85.

Также в линии букмекеры предлагают одинаковые коэффициент на тоталы. ТБ 2.5 и ТМ 2.5 были оценены коэффициентом 1.89. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Славия» была убедительна в битве с турецким «Фенербахче» и дважды одержала победу с одинаковым счетом (3:2). Также команда не оставила шансам соперникам по национальному чемпионату, где сначала был на выезде разгромлен «Градец-Кралове» (5:0), а затем дома уверенно обыграна в дерби «Спарта» (2:0).

ЛАСК не смог порадовать своих болельщиков набранными очками в играх с «Вольфсбергером» и «Зальцбургом». В этих поединках были зафиксированы результаты (0:1) и (0:0) соответственно. После 22 туров клуб занимает восьмое место в турнирной таблице с 25 очками в активе.

Информация для ставок

«Славия» выиграла шесть матчей подряд

У ЛАСКа лишь одна победа в последних восьми поединках

Три последних поединка с участием ЛАСКа закончились результатом «обе забьют – нет»

«Славия» забивает минимум два гола в четырех из пяти последних играх

Прогноз