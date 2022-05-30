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«Бельгия» — «Нидерланды». Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (03.06.2022)

вчера, 13:47
Бельгия - Нидерланды

Ставки букмекеров

Бельгия является фаворитом противостояния. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.28, ничейный исход игры котируется по 3.35, а победа Нидерландов по 3.15 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.303.513.24
Фонбет 2.25 3.45 3.15
Мелбет 2.30 3.70 3.20
1XBET 2.30 3.70 3.20
BetBoom 2.29 3.42 3.12

Эксперты затрудняются предположить какого количества голов в матче следует ожидать. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.89, а ТМ (2.5) за 1.91.

Форма команд

Бельгия в 2021 и 2022 календарных годах сыграла 19 матчей. 12 игр завершились победным результатом, в четырех случаях расписана «мировая», а три встречи проиграно. В последних пяти поединках по две встречи выиграно и сыграно вничью, а одна завершилась поражением. В крайнем противостоянии обыгран Буркина-Фасо (3:0).

Нидерланды в 2021 и 2022 календарных годах провели 18 поединков. В 12 случаях добыта победа, в четырех матчах расписана «мировая», а в двух играх команда уступила. В предшествующих пяти встречах трижды соперник был обыгран, а в двух противостояниях все завершилось ничьей, в том числе и в крайнем матче с Германией (1:1).

Информация для ставок

  • В девяти из 15 последних матчей Бельгия забила более 1.5 голов
  • Нидерланды выиграли в 10 из 15 последних матчей
  • Бельгия не проиграла в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, историю очных противостояний и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на то что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.69 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.03 1.42 2.04 1.85 1.58 2.49
Фонбет 1.98 1.82
Мелбет 2.04 1.91
1XBET 2.04 1.91
BetBoom 2.81 1.44 1.92 1.90 1.52 2.56
Все комментарии
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вчера в 18:22
Фаворит матча «Бельгия»
Gahi
Gahi
вчера в 18:07
Победа команды хозяев поля в этом матче.
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2twm5h6sgte8
вчера в 15:38
Победу одержит «Бельгия»
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