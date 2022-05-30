«Бельгия» — «Нидерланды». Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (03.06.2022)

Ставки букмекеров
Бельгия является фаворитом противостояния. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.28, ничейный исход игры котируется по 3.35, а победа Нидерландов по 3.15 в БК Фонбет.
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03 июня 2022, 21:45
пятница
Эксперты затрудняются предположить какого количества голов в матче следует ожидать. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.89, а ТМ (2.5) за 1.91.
Форма команд
Бельгия в 2021 и 2022 календарных годах сыграла 19 матчей. 12 игр завершились победным результатом, в четырех случаях расписана «мировая», а три встречи проиграно. В последних пяти поединках по две встречи выиграно и сыграно вничью, а одна завершилась поражением. В крайнем противостоянии обыгран Буркина-Фасо (3:0).
Нидерланды в 2021 и 2022 календарных годах провели 18 поединков. В 12 случаях добыта победа, в четырех матчах расписана «мировая», а в двух играх команда уступила. В предшествующих пяти встречах трижды соперник был обыгран, а в двух противостояниях все завершилось ничьей, в том числе и в крайнем матче с Германией (1:1).
Информация для ставок
- В девяти из 15 последних матчей Бельгия забила более 1.5 голов
- Нидерланды выиграли в 10 из 15 последних матчей
- Бельгия не проиграла в пяти последних очных встречах
Прогноз
Взяв во внимание форму команд, историю очных противостояний и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на то что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.69 в БК Фонбет.