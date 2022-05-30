«Бельгия» — «Нидерланды». Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (03.06.2022)

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вчера, 13:47

Ставки букмекеров

Бельгия является фаворитом противостояния. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.28, ничейный исход игры котируется по 3.35, а победа Нидерландов по 3.15 в БК Фонбет.

Эксперты затрудняются предположить какого количества голов в матче следует ожидать. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.89, а ТМ (2.5) за 1.91.

Форма команд

Бельгия в 2021 и 2022 календарных годах сыграла 19 матчей. 12 игр завершились победным результатом, в четырех случаях расписана «мировая», а три встречи проиграно. В последних пяти поединках по две встречи выиграно и сыграно вничью, а одна завершилась поражением. В крайнем противостоянии обыгран Буркина-Фасо (3:0).

Нидерланды в 2021 и 2022 календарных годах провели 18 поединков. В 12 случаях добыта победа, в четырех матчах расписана «мировая», а в двух играх команда уступила. В предшествующих пяти встречах трижды соперник был обыгран, а в двух противостояниях все завершилось ничьей, в том числе и в крайнем матче с Германией (1:1).

Информация для ставок

В девяти из 15 последних матчей Бельгия забила более 1.5 голов

Нидерланды выиграли в 10 из 15 последних матчей

Бельгия не проиграла в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, историю очных противостояний и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на то что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.69 в БК Фонбет.