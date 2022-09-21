Бельгия – Уэльс. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (22.09.2022)

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вчера, 22:05

Ставки букмекеров

Бельгия, со значительным преимуществом идет фаворитом матча. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.37, ничья в игре котируется по 5.10, а победа Уэльса по 9.00 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают, что матч пройдет на встречных курсах и команды порадуют фанатов большим количеством забитых голов. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.64, а ТМ (2.5) за 2.35 в БК Лига Ставок.

Форма команд

Бельгия к пятому туру подходит на втором месте в группе, имея в активе семь очков. После четырех матчей на счету команды две победы, одно поражение и ничья. В крайнем противостоянии допущено минимальное поражение от сборной Польши (0:1). Всего же в последних 15 играх Бельгия восемь раз обыгрывала соперников, четырежды уступила и расписала три «мировые».

Уэльс к поединку подходит располагаясь на последней строчке группы. Валлийцы набрали всего одно очко, сыграв вничью с Бельгией в третьем туре (1:1). Команда Уэльса никогда не считалась топовой сборной, но в ее составе всегда было несколько топ футболистов, на индивидуальных действиях которых и строилась игра. В последних 15 поединках пять раз соперники были обыграны, в шести матчах расписаны «мировые» и, соответственно, в четырех допущен проигрыш, в том числе в крайнем противостоянии с Нидерландами (2:3).

Информация для ставок

В 10 из 15 последних матчах Бельгии забили обе команды

В 10 из 15 последних матчах Уэльс забил менее 1.5 голов

Уэльс не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

В четырех из пяти последних очных встречах забили обе команды

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, текущее положение и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.89 в БК Лига Ставок.