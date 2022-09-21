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Бельгия – Уэльс. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (22.09.2022)

вчера, 22:05
Бельгия - Уэльс

Ставки букмекеров

Бельгия, со значительным преимуществом идет фаворитом матча. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.37, ничья в игре котируется по 5.10, а победа Уэльса по 9.00 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.375.338.84
Лига Ставок 1.38 5.20 8.00
Мелбет 1.36 5.15 7.80
1XBET 1.36 5.15 7.80

Аналитики ожидают, что матч пройдет на встречных курсах и команды порадуют фанатов большим количеством забитых голов. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.64, а ТМ (2.5) за 2.35 в БК Лига Ставок.

Форма команд

Бельгия к пятому туру подходит на втором месте в группе, имея в активе семь очков. После четырех матчей на счету команды две победы, одно поражение и ничья. В крайнем противостоянии допущено минимальное поражение от сборной Польши (0:1). Всего же в последних 15 играх Бельгия восемь раз обыгрывала соперников, четырежды уступила и расписала три «мировые».

Уэльс к поединку подходит располагаясь на последней строчке группы. Валлийцы набрали всего одно очко, сыграв вничью с Бельгией в третьем туре (1:1). Команда Уэльса никогда не считалась топовой сборной, но в ее составе всегда было несколько топ футболистов, на индивидуальных действиях которых и строилась игра. В последних 15 поединках пять раз соперники были обыграны, в шести матчах расписаны «мировые» и, соответственно, в четырех допущен проигрыш, в том числе в крайнем противостоянии с Нидерландами (2:3).

Информация для ставок

  • В 10 из 15 последних матчах Бельгии забили обе команды
  • В 10 из 15 последних матчах Уэльс забил менее 1.5 голов
  • Уэльс не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах
  • В четырех из пяти последних очных встречах забили обе команды

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, текущее положение и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.89 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.98 1.27 2.45 1.60 1.90 1.99
Лига Ставок 2.36 1.57 1.87 1.91
Мелбет 2.44 1.59
1XBET 2.44 1.59
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 00:16
Победа команды хозяев поля с Европейским гандикапом (0:1) в этом матче.
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