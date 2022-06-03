Чехия – Испания. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (05.06.2022)

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вчера, 23:24

Ставки букмекеров

Испания идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 1.70, ничейный исход в игре предлагается за 3.85, а победа Чехии за 5.30 в БК Лига Ставок.

Аналитики не ожидают изобилия голов во встрече. Ставка ТМ (2.5) продается по 1.83, а ТБ (2.5) по 2.05.

Форма команд

Чехия в 2021 и 2022 календарных годах провела 20 матчей. Девять поединков выиграно, в пяти расписана «мировая», а в шести допущено поражение. В последних пяти играх добыто три победы, а по матчу проиграно и сыграно вничью. В крайнем противостоянии обыграна Швейцария (2:1).

Испания в 2021 и 2022 календарных годах сыграла 21 матч. В 13 играх добыт максимальный результат, в пяти случаях расписана «мировая», а в трех встречах допущено поражение. В последних пяти матчах четыре поединка выиграно, а крайний закончился вничью с Португалией (1:1).

Информация для ставок

11 из 15 последних матчей Испании завершились с менее 3.5 голами

Чехия выиграла в шести из 10 последних матчах в Лиге Наций УЕФА

Испания не проиграла в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, историю очных противостояний и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на то, что Чехия забьет гол с коэффициентом 1.66 в БК Лига Ставок.