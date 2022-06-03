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Чехия – Испания. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (05.06.2022)

вчера, 23:24
Чехия - Испания

Ставки букмекеров

Испания идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 1.70, ничейный исход в игре предлагается за 3.85, а победа Чехии за 5.30 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle5.153.851.68
Мелбет 4.90 3.78 1.73
1XBET 4.90 3.78 1.73
BetBoom 5.50 3.65 1.69

Аналитики не ожидают изобилия голов во встрече. Ставка ТМ (2.5) продается по 1.83, а ТБ (2.5) по 2.05.

Форма команд

Чехия в 2021 и 2022 календарных годах провела 20 матчей. Девять поединков выиграно, в пяти расписана «мировая», а в шести допущено поражение. В последних пяти играх добыто три победы, а по матчу проиграно и сыграно вничью. В крайнем противостоянии обыграна Швейцария (2:1).

Испания в 2021 и 2022 календарных годах сыграла 21 матч. В 13 играх добыт максимальный результат, в пяти случаях расписана «мировая», а в трех встречах допущено поражение. В последних пяти матчах четыре поединка выиграно, а крайний закончился вничью с Португалией (1:1).

Информация для ставок

  • 11 из 15 последних матчей Испании завершились с менее 3.5 голами
  • Чехия выиграла в шести из 10 последних матчах в Лиге Наций УЕФА
  • Испания не проиграла в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, историю очных противостояний и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на то, что Чехия забьет гол с коэффициентом 1.66 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.51 1.54 1.81 2.04 1.41 2.95
Мелбет 1.83 2.08
1XBET 1.83 2.08
BetBoom 2.49 1.54 1.74 2.11 1.39 3.01
Все комментарии
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 23:32
Все может быть.
Гость
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