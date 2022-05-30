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«Чехия» — «Швейцария». Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (02.06.2022)

вчера, 13:43
Чехия - Швейцария

Ставки букмекеров

Швейцария идет фаворитом матча. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.35, ничейный исход и победа Чехии идут по одинаковой цене – 3.20 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.273.242.42
Фонбет 3.20 3.15 2.35
Мелбет 3.11 3.28 2.38
1XBET 3.11 3.28 2.38
BetBoom 3.18 3.23 2.36

Аналитики ожидают низового исхода встречи. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.70, а ТБ (2.5) за 2.15

Форма команд

Чехия в 2021 и 2022 календарных годах провела 19 матчей. Восемь поединков выиграно, в пяти расписана «мировая», а в шести допущено поражение. В последних пяти играх добыто три победы, а по матчу проиграно и сыграно вничью. В крайнем противостоянии с Уэльсом победителя не выявлено (1:1).

Швейцария в 2021 и 2022 календарных годах также сыграла 19 матчей. В 11 случаях соперники были обыграны, пять встреч завершились с равным счетом, а три были проиграны. В предшествующих пяти играх по два матча выиграно и сыграно вничью, а один поединок проигран. В крайнем противостоянии расписана «мировая» с Косово (1:1).

Информация для ставок

  • В девяти из 15 последних матчей Чехии не было голо или забила только одна команда
  • 10 из 15 последних матчей Швейцарии завершились с менее 3.5 голами
  • Чехия выиграла в трех из четырех очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) Швейцарии с коэффициентом 1.65 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.26 1.69 1.67 2.30 1.34 3.43
Фонбет 1.65 2.25
Мелбет 1.69 2.29
1XBET 1.69 2.29
BetBoom 2.21 1.67 1.65 2.26 1.33 3.32
Все комментарии
a5atd2whu9tf
a5atd2whu9tf
вчера в 18:22
Победу одержит «Швейцария»
Gahi
Gahi
вчера в 16:21
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
e3evfm892ft8
e3evfm892ft8
вчера в 15:39
Фаворит матча «Швейцария»
Гость
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