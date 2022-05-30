«Чехия» — «Швейцария». Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (02.06.2022)

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вчера, 13:43

Ставки букмекеров

Швейцария идет фаворитом матча. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.35, ничейный исход и победа Чехии идут по одинаковой цене – 3.20 в БК Фонбет.

Аналитики ожидают низового исхода встречи. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.70, а ТБ (2.5) за 2.15

Форма команд

Чехия в 2021 и 2022 календарных годах провела 19 матчей. Восемь поединков выиграно, в пяти расписана «мировая», а в шести допущено поражение. В последних пяти играх добыто три победы, а по матчу проиграно и сыграно вничью. В крайнем противостоянии с Уэльсом победителя не выявлено (1:1).

Швейцария в 2021 и 2022 календарных годах также сыграла 19 матчей. В 11 случаях соперники были обыграны, пять встреч завершились с равным счетом, а три были проиграны. В предшествующих пяти играх по два матча выиграно и сыграно вничью, а один поединок проигран. В крайнем противостоянии расписана «мировая» с Косово (1:1).

Информация для ставок

В девяти из 15 последних матчей Чехии не было голо или забила только одна команда

10 из 15 последних матчей Швейцарии завершились с менее 3.5 голами

Чехия выиграла в трех из четырех очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) Швейцарии с коэффициентом 1.65 в БК Фонбет.