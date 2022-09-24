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Дания – Франция. Прогноз на матч Лги Наций УЕФА (25.09.2022)

вчера, 13:24
Дания - Франция

Ставки букмекеров

Франция, с небольшим преимуществом, идет фаворитом в предстоящем поединке. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 2.21, ничья в игре продается за 3.35, а победа Дании за 3.50 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.633.462.16
Лига Ставок 3.40 3.45 2.20
Мелбет 3.40 3.42 2.12
1XBET 3.40 3.42 2.12

Эксперты полагают, что команды не смогут порадовать фанатов изобилием забитых мячей, именно поэтому, ставка ТМ (2.5) котируется по 1.75, а ТБ (2.5) по 2.15 в БК Лига Ставок.

Форма команд

Дания к шестому туру потеряла лидерство в своей группе. Сборная располагается на второй строчке, с набранными девятью очками. На счету команды три выигрыша и два поражения, в том числе, в крайнем противостоянии от Хорватии, на выезде, с минимальным разрывом (1:2). Датчане несмотря на небольшую осечку продолжат играть в свой футбол и доказывать свою состоятельность, так как шансы вернуть лидерство все еще остаются.

Франция после небольшого кризиса начинает проходить в себя. После двух ничьих и двух поражений, одна из сильнейших европейских сборных одержала уверенную победу. Это позволило команде увидеть в графе набранных очков цифру пять. Но на позицию в таблице это никак не повлияло. В крайнем противостоянии обыграна Австрия (2:0).

Информация для ставок

  • В девяти из 15 последних матчах Дании не было голов или забила только одна команда
  • В девяти из 15 последних матчах Франция забила более 1.5 голов
  • Франция не проиграла в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что Дания забьет гол с коэффициентом 1.47 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.43 1.54 1.75 2.04 1.40 2.90
Мелбет 1.79 2.08
1XBET 1.79 2.08
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:04
В этом матче скорее всего обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 14:17
Игра на три результата
Гость
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