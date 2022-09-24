Дания – Франция. Прогноз на матч Лги Наций УЕФА (25.09.2022)

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вчера, 13:24

Ставки букмекеров

Франция, с небольшим преимуществом, идет фаворитом в предстоящем поединке. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 2.21, ничья в игре продается за 3.35, а победа Дании за 3.50 в БК Лига Ставок.

Эксперты полагают, что команды не смогут порадовать фанатов изобилием забитых мячей, именно поэтому, ставка ТМ (2.5) котируется по 1.75, а ТБ (2.5) по 2.15 в БК Лига Ставок.

Форма команд

Дания к шестому туру потеряла лидерство в своей группе. Сборная располагается на второй строчке, с набранными девятью очками. На счету команды три выигрыша и два поражения, в том числе, в крайнем противостоянии от Хорватии, на выезде, с минимальным разрывом (1:2). Датчане несмотря на небольшую осечку продолжат играть в свой футбол и доказывать свою состоятельность, так как шансы вернуть лидерство все еще остаются.

Франция после небольшого кризиса начинает проходить в себя. После двух ничьих и двух поражений, одна из сильнейших европейских сборных одержала уверенную победу. Это позволило команде увидеть в графе набранных очков цифру пять. Но на позицию в таблице это никак не повлияло. В крайнем противостоянии обыграна Австрия (2:0).

Информация для ставок

В девяти из 15 последних матчах Дании не было голов или забила только одна команда

В девяти из 15 последних матчах Франция забила более 1.5 голов

Франция не проиграла в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что Дания забьет гол с коэффициентом 1.47 в БК Лига Ставок.