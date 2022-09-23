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Испания – Швейцария. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (24.09.2022)

вчера, 14:15
Сборная Испании

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок убеждены в успехе хозяев поля. Победа Испании идет по коэффициенту 1.50, против котировки 4.58 на ничью, а победа Швейцарии доступна для пари по цене 7.60.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.514.327.28
Лига Ставок 1.53 4.30 6.60
Мелбет 1.52 4.44 7.50
1XBET 1.52 4.44 7.50

В линии голов небольшой перевес на стороне низового исхода. Поставить на ТМ(2,5) гола предлагается по коэффициенту 1.90, ТБ(2,5) – 1.98.

Форма команд

Испания лидирует во второй группе. За два тура до финиша команда опережает Португалию на один балл, набрав восемь очков за четыре поединка. После ничейных встреч с португальцами (1:1) и Чехией (2:2) испанская сборная одолела в гостях Швейцарию (1:0), а также со второй попытки переиграла Чехи в домашних условиях (1:0).

Швейцария только в прошлом туре Лиги Наций УЕФА одержала первую победу. Команде сенсационно удалось обыграть на своем поле Португалию (1:0). При этом сборная занимает последнее место в квартете, отставая от третьих чехов на один балл.

Информация для ставок

  • Испания не проигрывала в 5 прошлых матчах против Швейцарии
  • Испания и Швейцария сыграли на ТМ(2,5) гола в 6 последних очных матчах
  • Испания выиграла 5 из предыдущих 6 матчей на своем поле

Прогноз

Чтобы не подпустить к себе прямого конкурента, Испании нужно побеждать в предстоящей игре Швейцарию, которая проиграла три предыдущих гостевых поединка. Поэтому, рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.50 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.78 1.49 1.93 1.96 1.50 2.72
Лига Ставок 2.60 1.49 1.82 1.96 1.44 2.70
Мелбет 1.91 2.04
1XBET 1.91 2.04
Все комментарии
fj38jhthna6g
fj38jhthna6g
вчера в 16:39
Фаворит матча Испания
u73mm549faet
u73mm549faet
вчера в 16:38
Победу одержит Испания
Гость
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