Испания – Швейцария. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (24.09.2022)

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вчера, 14:15

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок убеждены в успехе хозяев поля. Победа Испании идет по коэффициенту 1.50, против котировки 4.58 на ничью, а победа Швейцарии доступна для пари по цене 7.60.

В линии голов небольшой перевес на стороне низового исхода. Поставить на ТМ(2,5) гола предлагается по коэффициенту 1.90, ТБ (2,5) – 1.98.

Форма команд

Испания лидирует во второй группе. За два тура до финиша команда опережает Португалию на один балл, набрав восемь очков за четыре поединка. После ничейных встреч с португальцами (1:1) и Чехией (2:2) испанская сборная одолела в гостях Швейцарию (1:0), а также со второй попытки переиграла Чехи в домашних условиях (1:0).

Швейцария только в прошлом туре Лиги Наций УЕФА одержала первую победу. Команде сенсационно удалось обыграть на своем поле Португалию (1:0). При этом сборная занимает последнее место в квартете, отставая от третьих чехов на один балл.

Информация для ставок

Испания не проигрывала в 5 прошлых матчах против Швейцарии

Испания и Швейцария сыграли на ТМ(2,5) гола в 6 последних очных матчах

Испания выиграла 5 из предыдущих 6 матчей на своем поле

Прогноз

Чтобы не подпустить к себе прямого конкурента, Испании нужно побеждать в предстоящей игре Швейцарию, которая проиграла три предыдущих гостевых поединка. Поэтому, рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.50 в БК Лига Ставок.