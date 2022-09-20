Кипр — Греция. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (24.09.2022)

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вчера, 12:09

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостевому коллективу. На победу сборной Греции линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.7. Ничейный результат дается по 3.6, а сенсационная победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.15.

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.25. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 1.65. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.15.

Форма команд

Кипр в середине июня побывал в Северной Ирландии и сразился там с местной сборной. Игра выдалась очень результативной и завершилась голевой ничьей (2:2). После четырех туров команда занимает последнее место в группе и борется лишь за сохранение прописки в текущем дивизионе.

Греция же наоборот идет на повышение и уже практически гарантировала себе Лигу В, так как набрала летом максимальное количество баллов – 12. В Минувшем туре коллектив без проблем обыграл на своем поле Косово и Кипр (2:0) и (3:0) соответственно.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия Кипра насчитывает четыре встречи (две ничьих и два поражения)

Победная серия Греции составляет четыре игры

Три минувшие очные встречи завершились пробитием ТБ 2.5

2.5 Шесть последних матчей Греции и пять из шести Кипра закончились результатом «обе забьют – нет»

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