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Кипр — Греция. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (24.09.2022)

вчера, 12:09
Греция - Кипр

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостевому коллективу. На победу сборной Греции линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.7. Ничейный результат дается по 3.6, а сенсационная победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.15.

Лига Наций 2022/2023
Кипр
Греция
НичьяПроигрышНичьяПроигрыш
- : -
24 сентября 2022, 21:45
суббота
ВыигрышВыигрышВыигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle6.293.691.63
Лига Ставок 5.40 3.75 1.69
Мелбет 5.75 3.70 1.63
1XBET 5.75 3.70 1.63

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.25. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 1.65. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.15.

Форма команд

Кипр в середине июня побывал в Северной Ирландии и сразился там с местной сборной. Игра выдалась очень результативной и завершилась голевой ничьей (2:2). После четырех туров команда занимает последнее место в группе и борется лишь за сохранение прописки в текущем дивизионе.

Греция же наоборот идет на повышение и уже практически гарантировала себе Лигу В, так как набрала летом максимальное количество баллов – 12. В Минувшем туре коллектив без проблем обыграл на своем поле Косово и Кипр (2:0) и (3:0) соответственно.

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия Кипра насчитывает четыре встречи (две ничьих и два поражения)
  • Победная серия Греции составляет четыре игры
  • Три минувшие очные встречи завершились пробитием ТБ 2.5
  • Шесть последних матчей Греции и пять из шести Кипра закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Команды будут неуступчиво бороться на каждом участке поля и, вероятно, порадуют нас содержательным футболом. Верим здесь в большое количество голов и предлагаем сделать ставку на ТБ 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.14 1.74 1.63 2.34
Лига Ставок 2.06 1.74 1.59 2.32
Мелбет 1.64 2.33
1XBET 1.64 2.33
Все комментарии
kp268hp82men
kp268hp82men
вчера в 13:43
Победу одержит Греция.
shlomo
shlomo
вчера в 13:07
Греция не проиграет этот матч
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