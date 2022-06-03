Кипр – Северная Ирландия. Прогноз на матч Лиги наций (05.06.2022)

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вчера, 22:50

Ставки букмекеров

На поле выйдут сборные примерно одного уровня, поэтому определить абсолютного фаворита встречи оказалось достаточно сложно. Линия БК Фонбет предлагает коэффициент 3.9 на победу хозяев. Загрузить на ничейный результат можно по коэффициенту 3.3, а поверить в гостей можно по коэффициенту 2.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2.4. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.56. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.12.

Форма команд

Кипр неудачно стартовал в новом розыгрыше Лиги наций. Команда на своем поле принимала гостей из Косово и не смогла поразить ворота соперника. Счет (0:2) явно не соответствует амбициям и ожиданиям коллектива, поэтому постарается исправить положение в ближайшем матче.

Северная Ирландия также уступила в первом туре на своем поле, соперником была сборная Греции. Счет (0:1) был установлен в конце первого тайма и продержался до конца игры. Теперь футболисты в полной боевой готовности отправляются на полуостров за первыми очками в сезоне.

Информация для ставок

Кипр на своем поле проиграл три из пяти последних поединков

У Северной Ирландии четыре победы в семи последних выездных играх

Две минувшие очные встречи завершились с одинаковым счетом (0:0)

Три последних матча с участием Кипра и четыре из пяти Северной Ирландии закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Нет сомнений, нас ждет осторожный футбол с большим акцентом на оборонительные действия, поэтому большого количества голевых моментов и забитых мячей ждать не стоит. Рекомендуем взять ставку на ТМ 25 в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.56.