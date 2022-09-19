Литва — Фарерские острова. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (22.09.2022)

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вчера, 14:03

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры не видят абсолютным фаворитом ни одну из команд. Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить на победу хозяев по коэффициенту 2.1. В случае успеха гостей порадует коэффициент 3.8. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.25.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.45 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.55. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.15.

Форма команд

Литва продолжает проигрывать матч за матчем и не набрала еще ни одного очка в текущем розыгрыше Лиги наций. Скорее всего, коллектив понизится в классе, но намерен достойно выступить в оставшихся поединках. В минувших турах удалось не пропустить много голов в битвах с Турцией (0:2) и Фарерскими островами (1:2).

Фарерские острова набрали за четыре встречи четыре зачетных балла, но уже не претендует на повышение. В последней игре команда побывал в гостях у сборной Люксембурга и расписала голевую ничью со счетом (2:2).

Информация для ставок

Серия поражений сборной Литвы насчитывает уже пять матчей

Фарерские острова проиграли лишь дважды в шести минувших встречах

Четыре из пяти минувших очных поединков завершились пробитием ТБ 2.5

2.5 Четыре из пяти последних игр Литвы и четыре из шести Фарерских островов закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Нас ждет не самый захватывающий поединок, в котором мы не увидим тотальное преимущество одной из команд. Вполне вероятно, что много голов здесь не будет, поэтому предлагаем поставить ТМ 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.55.