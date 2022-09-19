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Литва — Фарерские острова. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (22.09.2022)

вчера, 14:03
Литва

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры не видят абсолютным фаворитом ни одну из команд. Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить на победу хозяев по коэффициенту 2.1. В случае успеха гостей порадует коэффициент 3.8. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.25.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.143.223.92
Лига Ставок 2.03 3.50 3.80
Мелбет 2.16 3.18 3.56
1XBET 2.16 3.18 3.56

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.45 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.55. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.15.

Форма команд

Литва продолжает проигрывать матч за матчем и не набрала еще ни одного очка в текущем розыгрыше Лиги наций. Скорее всего, коллектив понизится в классе, но намерен достойно выступить в оставшихся поединках. В минувших турах удалось не пропустить много голов в битвах с Турцией (0:2) и Фарерскими островами (1:2).

Фарерские острова набрали за четыре встречи четыре зачетных балла, но уже не претендует на повышение. В последней игре команда побывал в гостях у сборной Люксембурга и расписала голевую ничью со счетом (2:2).

Информация для ставок

  • Серия поражений сборной Литвы насчитывает уже пять матчей
  • Фарерские острова проиграли лишь дважды в шести минувших встречах
  • Четыре из пяти минувших очных поединков завершились пробитием ТБ 2.5
  • Четыре из пяти последних игр Литвы и четыре из шести Фарерских островов закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Нас ждет не самый захватывающий поединок, в котором мы не увидим тотальное преимущество одной из команд. Вполне вероятно, что много голов здесь не будет, поэтому предлагаем поставить ТМ 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.55.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.99 1.88 1.55 2.55
Лига Ставок 1.87 1.91 1.50 2.55
Мелбет 1.50 2.45
1XBET 1.50 2.45
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:02
В этом матче скорее всего обе команды забьют. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:24
Литва не проиграет!
Гость
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