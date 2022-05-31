Литва – Люксембург. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (04.06.2022)

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вчера, 10:58

Ставки букмекеров

По линии БК Фонбет мы видим, что явным фаворитом не является ни одна из команд. Взять победу хозяев можно по коэффициенту 3.1 , в случае победы гостей зайдет приятный коэффициент 2.45. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.1.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 2.5. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.53. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.14.

Форма команд

Литва не смогла порадовать своих болельщиков уверенной победой над сборной Сан-Марино в товарищеском матче, который состоялся в конце марта. Команда забила два быстрых гола, но пропустила в середине второго тайма и выиграла лишь со счетом (2:1). После этой встречи отправилась в гости к Ирландии и минимально уступила (0:1).

Сборная Люксембурга неудачно провела свои поединки на старте весны. Коллектив сражался с Северной Ирландией на своем поле и проиграл (1:3), а также на выезде с Боснией и Герцеговиной и в борьбе проиграл со счетом (0:1).

Информация для ставок

Литва проиграла четыре из шести последних домашних матчей

У Люксембурга одна победа в восьми последних встречах

Три минувших очных поединка завершились результатом «обе забьют»

Три из четырех последних игр Литвы закончились результатом ТМ 2.5, четыре из пяти Люксембурга – ТБ 2.5

Прогноз

Нас ожидает мачт двух неуступчивых сборных, уровень игроков которых оставляет желать лучшего. Тем не менее, вполне вероятно, что снова увидим обмен голами и предлагаем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 2.14.