«Польша» — «Уэльс». Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (01.06.2022)

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29 мая 2022, 15:17

Ставки букмекеров

Польша идет фаворитом предстоящего матча. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.80, ничья в игре котируется по 3.50, а победа Уэльса по 4.80 в БК Фонбет.

Эксперты ожидают низового исхода поединка. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.65, а ТБ (2.5) за 2.25.

Форма команд

Польша в календарных 2021 и 2022 годах провела 17 матчей. В семи поединках был добыт максимальный результат, в шести расписана «мировая», а в четырех случаях допущено поражение. В последних пяти матчах три встречи выиграно, а по одной сыграно вничью и проиграно. В крайнем противостоянии верх взят над «Швецией» (2:0).

Уэльс в календарных 2021 и 2022 годах провел 18 матчей. По семь встреч завершились победным результатом и ничьими, а в четырех допущено поражение. В предшествующих пяти поединках добыто три выигрыша и расписано две «мировые», в том числе в крайнем противостоянии с Чехией (1:1).

Информация для ставок

В 12 из 15 последних матчей Польши забили обе команды

В 10 из 15 последних матчах Уэльс забил менее 1.5 голов

Польша не проиграла в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание текущую форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (+1) Уэльса с коэффициентом 1.53 в БК Фонбет.