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«Польша» — «Уэльс». Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (01.06.2022)

29 мая 2022, 15:17
Польша - Уэльс

Ставки букмекеров

Польша идет фаворитом предстоящего матча. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.80, ничья в игре котируется по 3.50, а победа Уэльса по 4.80 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.823.565.01
Фонбет 1.78 3.50 4.90
Мелбет 1.82 3.54 4.68
1XBET 1.82 3.54 4.68
BetBoom 1.79 3.66 4.61

Эксперты ожидают низового исхода поединка. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.65, а ТБ (2.5) за 2.25.

Форма команд

Польша в календарных 2021 и 2022 годах провела 17 матчей. В семи поединках был добыт максимальный результат, в шести расписана «мировая», а в четырех случаях допущено поражение. В последних пяти матчах три встречи выиграно, а по одной сыграно вничью и проиграно. В крайнем противостоянии верх взят над «Швецией» (2:0).

Уэльс в календарных 2021 и 2022 годах провел 18 матчей. По семь встреч завершились победным результатом и ничьими, а в четырех допущено поражение. В предшествующих пяти поединках добыто три выигрыша и расписано две «мировые», в том числе в крайнем противостоянии с Чехией (1:1).

Информация для ставок

  • В 12 из 15 последних матчей Польши забили обе команды
  • В 10 из 15 последних матчах Уэльс забил менее 1.5 голов
  • Польша не проиграла в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание текущую форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (+1) Уэльса с коэффициентом 1.53 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.20 1.73 1.65 2.34 1.31 3.63
Фонбет 1.63 2.30
Мелбет 1.68 2.31
1XBET 1.68 2.31
BetBoom 2.26 1.65 1.65 2.26 1.33 3.36
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 00:23
Победа команды хозяев поля или ничья в этом матче.
hzs6kmdpvaq2
hzs6kmdpvaq2
29 мая в 16:06
Победу одержит «Польша»
Гость
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