Швейцария – Чехия. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (27.09.2022)

1664292284

вчера, 18:24

Ставки букмекеров

Швейцария, со значительной разницей, идет фаворитом предстоящего поединка. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.72, ничья в игре продается за 3.80, а победа Чехии за 5.30 в БК Лига Ставок.

Эксперты полагают, что команды сыграют в оборонительной манере, следствием чего станет низовой исход поединка. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.83, а ТБ (2.5) по 2.04. в БК Лига Ставок.

Форма команд

Швейцария к шестому туру занимает третью строчку в турнирной таблице своей группы. На счету сборной шесть очков. В двух последних играх добыты победы, а три поединка, в свою очередь, проиграны. В крайнем противостоянии, неожиданно для многих, с минимальным разрывом была обыграна Испания (2:1). Швейцария всегда славилась слаженной манерой игры и своей игровой дисциплиной, прибавив факт, что при определенном стечении обстоятельств, сборная может выйти на второе место, то Чехии точно будет непросто.

Чехия, после пяти сыгранных туров является аутсайдером группы. Сборная после неплохого старта с победы над Швейцарией (2:1) и ничьей с Испанией (2:2), потеряла хватку и проиграла три последующих поединка. Тем самым набрав четыре очка. В крайнем противостоянии допущено разгромное поражение, в домашних стенах, от лидера группы Португалии (0:4).

Информация для ставок

12 из 15 последних матчей Швейцарии завершились с менее 3.5 голами

В девяти из 15 последних матчах Чехии не было голов или забила только одна команда

Чехия выиграла в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что Чехия забьет гол с коэффициентом 1.63 в БК Лига Ставок.