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«Лилль» — «Анже». Прогноз на матч Лиги 1 (06.11.2021)

05 ноября 2021, 13:58

В очередном туре чемпионата Франции «Лилль» на домашней арене сыграет против «Анже». Представляем прогноз и анализ ставок букмекерских контор на матч.

Франция. Лига 1 2021/2022
Лилль
Анже
1 : 1
завершен
06 ноября 2021, 19:00
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.783.615.38
Фонбет 1.57 3.90 6.30
1XBET 1.83 3.72 4.96
BetBoom 1.60 3.93 5.90

Ставки букмекеров

«Лилль» считается фаворитом данной игры. Ставки на победу хозяев БК Бетсити предлагает разместить по коэффициенту 1.85. За ничью в этом матче предложена котировка 3.76, а победа «Анже» оценивается в 4.76.

Также аналитики считают, что команды сыграют в осторожном формате и больше двух мячей суммарно не забьют. Поставить на ТМ (2,5) можно по котировке 1.77, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

«Лилль» не побеждал в трех последних турах чемпионата Франции. В этой серии «доги» сыграли вничью с «Брестом» (1:1), а также проиграл ПСЖ (1:2) и «Клермона» (0:1).

«Анже» занимает восьмое место в турнирной таблице французской Лиги 1. Команда одержала четыре победы и пять ничьих, потерпев три поражения.

Информация для ставок

• «Анже» пропускал минимум 2 гола в 4 предыдущих турах Лиги 1
• «Анже» не побеждал в 9 из 10 прошлых выездных матчей чемпионата
• «Лилль» побеждал «Анже» в 2 из 3 предыдущих домашних матчей против «Анже»

Прогноз

«Лилль» успешно проводит домашние матчи, у команды шесть игр подряд без поражений. «Анже» прилично сбавил обороты после успешного старта сезона. Учитывая это, рекомендуем ставку на победу «Лилля» по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
1XBET 1.76 2.24
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shlomo
shlomo
05 ноября в 20:46
Лилль не проиграет
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