«Лилль» — «Анже». Прогноз на матч Лиги 1 (06.11.2021)

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05 ноября 2021, 13:58

В очередном туре чемпионата Франции «Лилль» на домашней арене сыграет против «Анже». Представляем прогноз и анализ ставок букмекерских контор на матч.

Ставки букмекеров

«Лилль» считается фаворитом данной игры. Ставки на победу хозяев БК Бетсити предлагает разместить по коэффициенту 1.85. За ничью в этом матче предложена котировка 3.76, а победа «Анже» оценивается в 4.76.

Также аналитики считают, что команды сыграют в осторожном формате и больше двух мячей суммарно не забьют. Поставить на ТМ (2,5) можно по котировке 1.77, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

«Лилль» не побеждал в трех последних турах чемпионата Франции. В этой серии «доги» сыграли вничью с «Брестом» (1:1), а также проиграл ПСЖ (1:2) и «Клермона» (0:1).

«Анже» занимает восьмое место в турнирной таблице французской Лиги 1. Команда одержала четыре победы и пять ничьих, потерпев три поражения.

Информация для ставок

• «Анже» пропускал минимум 2 гола в 4 предыдущих турах Лиги 1

• «Анже» не побеждал в 9 из 10 прошлых выездных матчей чемпионата

• «Лилль» побеждал «Анже» в 2 из 3 предыдущих домашних матчей против «Анже»

Прогноз

«Лилль» успешно проводит домашние матчи, у команды шесть игр подряд без поражений. «Анже» прилично сбавил обороты после успешного старта сезона. Учитывая это, рекомендуем ставку на победу «Лилля» по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Бетсити.