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«Лилль» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1 (20.05.2023)

вчера, 21:21
Марсель

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам нынешней встречи. На победу «Лилля» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.4 Ничейный результат котируется по 3.65, а победа «Лиона» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.75.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.503.702.80
Pari 2.45 3.60 2.75

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.72 Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 2.12. Ставка на «обе забьют» составляет 1.6.

Форма команд

«Лилль» неудачно выступает в последних матчах чемпионата Франции и в пяти последних турах набрал лишь восемь баллов. Команда занимает пятое место и отстает от «Монако» уже на пять пунктов. Таким образом коллективу нужны только победы, чтобы зацепиться за место в Лиге Европы, а обыграть «Марсель» занятие не самое легкое. В прошлом туре «Лилль» сыграл вничью с «Монако» (0:0), а ранее уступил на выезде «Реймсу» (0:1).

«Марсель» в последнее время проиграл лишь один раз, но в самом важно для себя матче «Лансу» (1:2). Теперь команда идет только третьей с 73 очками и отстает от того же «Ланса» на два пункта. Чтобы выйти на второе место, коллективу необходимо набирать максимум очков и надеяться на осечку прямого конкурента. В прошлом туре «Марсель» на своем поле обыграл «Анже» (3:1).

Информация для ставок

  • Четыре из шести последних матчей «Лилля» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Марсель» выиграл восемь из десяти последних матчей на выезде
  • «Лилль» выиграл два матча из пяти последних матчей с «Марселем» при одном поражении
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Лилль является минимальным фаворитом в этой встрече, но шансов на победу у команды не так много. Предлагаем поверить в то, что команды поделят очки и рекомендуем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.40 1.34 2.17 1.75 1.71 2.23
Pari 2.12 1.72
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 00:31, ред.
В этом матче скорее всего что обе команды забьют и стоит обратить внимание на то что эти команды вполне могут преодолеть тотал больше 2,5 в этой игре. Удачи
Гость
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