«Лилль» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1 (20.05.2023)

1684347685

вчера, 21:21

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам нынешней встречи. На победу «Лилля» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.4 Ничейный результат котируется по 3.65, а победа «Лиона» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.75.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.72 Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 2.12. Ставка на «обе забьют» составляет 1.6.

Форма команд

«Лилль» неудачно выступает в последних матчах чемпионата Франции и в пяти последних турах набрал лишь восемь баллов. Команда занимает пятое место и отстает от «Монако» уже на пять пунктов. Таким образом коллективу нужны только победы, чтобы зацепиться за место в Лиге Европы, а обыграть «Марсель» занятие не самое легкое. В прошлом туре «Лилль» сыграл вничью с «Монако» (0:0), а ранее уступил на выезде «Реймсу» (0:1).

«Марсель» в последнее время проиграл лишь один раз, но в самом важно для себя матче «Лансу» (1:2). Теперь команда идет только третьей с 73 очками и отстает от того же «Ланса» на два пункта. Чтобы выйти на второе место, коллективу необходимо набирать максимум очков и надеяться на осечку прямого конкурента. В прошлом туре «Марсель» на своем поле обыграл «Анже» (3:1).

Информация для ставок

Четыре из шести последних матчей «Лилля» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Марсель» выиграл восемь из десяти последних матчей на выезде

«Лилль» выиграл два матча из пяти последних матчей с «Марселем» при одном поражении

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Лилль является минимальным фаворитом в этой встрече, но шансов на победу у команды не так много. Предлагаем поверить в то, что команды поделят очки и рекомендуем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.