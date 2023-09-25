«Лилль» — «Реймс». Прогноз на матч Лиги 1 (26.09.2023)

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вчера, 15:46

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Лилля» составляет 1.92. Поставить на «Реймс» можно по 3.9, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Лилль» немного не оправдал собственных ожиданий от старта Лиги 1 и сразу ворваться в группу лидеров не вышло. Коллектив на данный момент идет лишь десятым с набранными восемью баллами, но пару успешных матчей может поднять его сразу на несколько позиций. Хозяева постараются в матче с «Реймсом» уже в начале поединка обзавестись преимуществом и достигнуть общей победы. Два последних матча «Лилля» завершились победой над «Олимпией» (2:0) в Лиге Конференций и ничьей на выезде с «Ренном» в Лиге 1 (2:2).

«Реймс» недалеко ушел от нынешнего соперника и отстает от «Лилля» всего на один пункт, находясь на одну ступеньку позади. Коллектив неплохо показывал себя в прошлом сезоне и хочет финишировать в зоне еврокубков, но пока ему не хватает стабильности в результатах. В этой встрече гостей устроит любой результат, кроме поражения. В прошлой встрече «Реймс» уступил на своем поле «Бресту» (1:2), а ранее сыграл вничью с «Мец» (2:2).

Информация для ставок

Шесть из семи последних матчей «Реймса» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Лилль» проиграл только два матча из десяти последних в основное время во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей

Четыре из пяти поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Лилль» будет иметь преимущество в этой встрече, но мы предполагаем, что команда не сможет его удержать. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.