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«Лиллестрем» — «Мьёндален». Прогноз на матч чемпионата Норвегии (04.07.2021)

вчера, 22:10

В 11-м туре чемпионата Норвегии «Лиллестрем» принимает «Мьёндален». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.863.564.71
Лига Ставок Live! 1.73 3.50 5.00
Мелбет 1.70 3.64 4.90
1XBET Live! 1.71 3.56 4.94
BetBoom Live! 1.70 3.65 5.20

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Лиллестрема» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.88. Ничейный результат котируется по 3.45, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.3

Форма команд

«Лиллестрем» занимает место в середине турнирной таблицы и показывает довольно стабильные результаты в чемпионате. Команда уже несколько матчей не проигрывает, что непременно радует руководство и болельщиков.

«Мьёндален» находится среди аутсайдеров чемпионата и в активе команды всего одна победа за восемь поединков. В этом матче команда выглядит откровенным аутсайдером.

Информация для ставок

• «Мьёндален» не может выиграть уже семь официальных матчей подряд
• «Лиллестрем» выиграл четыре последних домашних матча
• Четыре последних матча между командами заканчивались исходом «обе забьют»

Прогноз

«Лиллестрем» сейчас выглядит гораздо предпочтительнее своего соперника. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на хозяев по коэффициенту 1.88.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 2.25 на то, что только одна команда забьёт в обоих таймах в матче «Норрчёпинг» — «Мальме».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle Live! 2.35 1.65 1.72 2.21
Лига Ставок Live! 1.73 2.10
BetBoom Live! 2.30 1.58 1.70 2.08 1.37 2.95
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sv_1969
sv_1969
вчера в 22:35
Хозяева не проиграют
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