«Лиллестрем» — «Мьёндален». Прогноз на матч чемпионата Норвегии (04.07.2021)

В 11-м туре чемпионата Норвегии «Лиллестрем» принимает «Мьёндален». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.
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сегодня, 19:00
Ставки букмекеров
Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Лиллестрема» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.88. Ничейный результат котируется по 3.45, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.3
Форма команд
«Лиллестрем» занимает место в середине турнирной таблицы и показывает довольно стабильные результаты в чемпионате. Команда уже несколько матчей не проигрывает, что непременно радует руководство и болельщиков.
«Мьёндален» находится среди аутсайдеров чемпионата и в активе команды всего одна победа за восемь поединков. В этом матче команда выглядит откровенным аутсайдером.
Информация для ставок
• «Мьёндален» не может выиграть уже семь официальных матчей подряд
• «Лиллестрем» выиграл четыре последних домашних матча
• Четыре последних матча между командами заканчивались исходом «обе забьют»
Прогноз
«Лиллестрем» сейчас выглядит гораздо предпочтительнее своего соперника. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на хозяев по коэффициенту 1.88.
Ранее букмекеры предложили коэффициент 2.25 на то, что только одна команда забьёт в обоих таймах в матче «Норрчёпинг» — «Мальме».