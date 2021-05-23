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«Лион» — «Ницца». Прогноз на матч Лиги 1 (23.05.2021)

сегодня, 00:45

«Лион» и «Ницца» очным противостоянием закроют сезон в чемпионате Франции. Ставки букмекеров и прогноз на матч, который состоится 23 мая, вы найдете в нашем анонсе.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.217.8913.38
Лига Ставок 1.21 7.80 12.00
Мелбет 1.23 8.00 13.00
1XBET 1.23 8.00 13.00
BetBoom 1.21 7.55 13.42

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры не сомневаются в победе «Лиона». Ставки с таким условием в линии БК Бетсити идут по коэффициенту 1.24. Вероятность ничьи оценивается в 7.50, а гостевой успех «Ниццы» можно сыграть с котировкой 12.50.

Букмекеры также ждут результативного футбола от команд. Поставить на тотал больше (4,5) голов предлагается по коэффициенту 1.81, меньше – 2.06.

Форма команд

К последнему туру в Лиге 1 «Лион» подходит на четвертой строчке в общем зачете. Команда уступает «Монако» один балл в гонке за третье место. В связи с этим, «ткачей» устроит только победа в предстоящей игре, а также осечка прямого конкурента.

В прошлом туре чемпионата «Лион» обыграл в гостях «Ним» (5:2). Эта победа стала для команды третьей кряду и 22-й в завершающемся розыгрыше французского первенства.

Для «Ниццы» уже все решено – команда, набрав 49 очков, заняла девятое место в рейтинге, не имея никаких турнирных перспектив. 16 мая «орлы» не смогли набрать баллы в домашней игре против «Страсбура» (0:2), а перед этим сегодняшние гости отметились победой над «Брестом» (3:2).

Информация для ставок

  • «Лион» выиграл 5 из 6 прошлых матчей в Лиге 1
  • «Ницца» пропускала минимум 2 гола в 3 прошлых поединках чемпионата
  • В 6 предыдущих поединках с участием «Лиона» прошла ставка ТБ(2,5)

Прогноз

Последние матчи в Лиге 1 «Лион» продуктивно провел в атаке. «Ницца», у которой нет турнирных задач, вряд ли сможет избежать крупного поражения на поле «ткачей», которых в этой игре устроит только максимальный результат. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Лиона» с форой (-1,5) по коэффициенту 1.60 в БК Бетсити.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Ланс» — «Монако».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 3.70 1.26
1XBET 3.70 1.26
BetBoom 8.47 1.08 3.92 1.27 3.16 1.38
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