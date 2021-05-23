«Лион» — «Ницца». Прогноз на матч Лиги 1 (23.05.2021)

1621719932

сегодня, 00:45

«Лион» и «Ницца» очным противостоянием закроют сезон в чемпионате Франции. Ставки букмекеров и прогноз на матч, который состоится 23 мая, вы найдете в нашем анонсе.

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры не сомневаются в победе «Лиона». Ставки с таким условием в линии БК Бетсити идут по коэффициенту 1.24. Вероятность ничьи оценивается в 7.50, а гостевой успех «Ниццы» можно сыграть с котировкой 12.50.

Букмекеры также ждут результативного футбола от команд. Поставить на тотал больше (4,5) голов предлагается по коэффициенту 1.81, меньше – 2.06.

Форма команд

К последнему туру в Лиге 1 «Лион» подходит на четвертой строчке в общем зачете. Команда уступает «Монако» один балл в гонке за третье место. В связи с этим, «ткачей» устроит только победа в предстоящей игре, а также осечка прямого конкурента.

В прошлом туре чемпионата «Лион» обыграл в гостях «Ним» (5:2). Эта победа стала для команды третьей кряду и 22-й в завершающемся розыгрыше французского первенства.

Для «Ниццы» уже все решено – команда, набрав 49 очков, заняла девятое место в рейтинге, не имея никаких турнирных перспектив. 16 мая «орлы» не смогли набрать баллы в домашней игре против «Страсбура» (0:2), а перед этим сегодняшние гости отметились победой над «Брестом» (3:2).

Информация для ставок

«Лион» выиграл 5 из 6 прошлых матчей в Лиге 1

«Ницца» пропускала минимум 2 гола в 3 прошлых поединках чемпионата

В 6 предыдущих поединках с участием «Лиона» прошла ставка ТБ (2,5)

Прогноз

Последние матчи в Лиге 1 «Лион» продуктивно провел в атаке. «Ницца», у которой нет турнирных задач, вряд ли сможет избежать крупного поражения на поле «ткачей», которых в этой игре устроит только максимальный результат. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Лиона» с форой (-1,5) по коэффициенту 1.60 в БК Бетсити.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Ланс» — «Монако».