«Ливерпуль» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (20.05.2023)

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вчера, 10:37

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.48. Победа «Астон Виллы» оценивается по коэффициенту 5.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.3. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.6. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Ливерпуль» борется за место в Лиге чемпионов, хотя еще пару месяцев назад никто не верил в это. Команда занимает пятое место с 65 баллами и отставание в один пункт от «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед», но подопечные Клоппа сыграли на одну игру больше, что осложняет ситуацию. В двух последних поединках АПЛ «Ливерпуль» крупно обыграл на выезде «Лестер» (3:0) и на своем поле одолел «Брентфорд» (1:0).

«Астон Вилла» проводит отличный сезон и также борется за место в еврокубках. Клуб набрал 57 очков и занимает восьмое место в чемпионате. Чтобы по итогам футбольного года пройти как минимум в Лигу Конференций, команде необходимо набирать очки в двух оставшихся поединках. В прошлом туре «Астон Вилла» переиграла на своем поле «Тоттенхэм» (2:1), а ранее минимально уступил «Вулверхэмптону» (0:1).

Информация для ставок

«Ливерпуль» выиграл семь последних матчей в чемпионате Англии

«Астон Вилла» проиграла два последних матча на выезде

«Ливерпуль» выиграл пять последних матчей у «Астон Виллы»

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Ливерпуль» обязан обыгрывать на своем поле «Астон Виллу» если хочет все-таки пробиться в Лигу чемпионов. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.48 в букмекерской конторе Лига Ставок.