«Ливерпуль» — «Аталанта». Прогноз на матч Лиги Европы (11.04.2024)

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вчера, 22:58

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.32. Победа «Аталанты» оценивается по коэффициенту 8.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 2.12. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Ливерпуль» борется за чемпионство в Англии и это является приоритетным направлением для Юргена Клоппа. Команда идет на втором месте с 71 баллом и уступает «Арсеналу» лишь по дополнительным показателям. В предстоящей игре Лиги Европы с «Аталантой», «красные» являются большими фаворитами и разумеется, попытаются доказать это на футбольном поле. В прошлой игре «Ливерпуль» сыграл вничью на выезде с «Манчестер Юнайтед» (2:2), а ранее одолел на своем поле «Шеффилд Юнайтед» (3:1).

«Аталанта» в последних матчах внутренних турниров разочаровывает, ведь отстает уже на восемь пунктов от четвертого места и побороться за место в Лиге чемпионов возможно будет слишком сложно. В кубке страны коллективу таже придется отыгрываться после поражения от «Фиорентниы» в первом матче полуфинала (0:1), а в Лиге Европы им вообще будет противостоять один из лидеров АПЛ . В еще одной недавней встрече в рамках Серии А «Аталанта» на выезде проиграла «Кальяри» (1:2).

Информация для ставок

«Ливерпуль» выиграл семь последних матчей во всех турнирах

«Аталанта» проиграла четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

В двух последних матчах между собой команды обменялись выездными победами

Оба матча между «Аталантой» и «Ливерпулем» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Ливерпуль» обязан обыгрывать на своем поле «Аталанта» если хочет все-таки пробиться полуфинал Лиги Европы. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.