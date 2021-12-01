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ЛНЗ — «Днепр-1». Прогноз на матч Кубка Украины (01.12.2021)

вчера, 11:45

В заключительном поединке 1/8 финала Кубка Украины нас ожидает битва между ЛНЗ и «Днепром-1». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекеры без проблем определились с фаворитом встречи. Линия БК Мелбет предлагает коэффициент 1.77 на победу «Днепра» с форой (-2), остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 7.1, а взять сенсационную победу ЛНЗ можно по коэффициенту 14.

Форма команд

ЛНЗ завершил первую часть сезона во Второй лиге на третьем месте в таблице, имея в активе 41 пункт после 17 сыгранных матчей. Команда показывать достаточно неплохой футбол для данного дивизиона и вполне имеет шансы на повышение в классе.

«Днепр-1» в 1/16 финала встречался на выезде с «ВПК-Агро» и сумел минимально обыграть неуступчивого соперника (2:1). В чемпионате страны у днепрян также все отлично, идут на третьем месте и в последней игре разгромили дома принципиального соперника в борьбе за бронзовые медали «Ворсклу» (5:1).

Информация для ставок

• ЛНЗ выиграл шесть из семи крайних поединков
• Победная серия «Днепра-1» составляет четыре матча
• Три из четырех последних игр с участием ЛНЗ завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Нас ожидает боевой поединок абсолютно разных по классу команд. Сделать ставку на ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
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Все комментарии
4g2vm8r4emn2
4g2vm8r4emn2
вчера в 19:12
Футбольный клуб «Днепр-1» одержит победу.
795fejudxvud
795fejudxvud
вчера в 19:10
Футбольный клуб «Днепр-1» выиграет матч.
shlomo
shlomo
вчера в 11:51
Тб 2,5 на двоих сделают...
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