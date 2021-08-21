«Локомотив» — «Краснодар». Прогноз на матч РПЛ (22.08.2021)

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вчера, 19:43

«Локомотив» примет «Краснодар». Клубы сыграют в рамках пятого тура РПЛ . В нынешнем сезоне «Локо» играет не так, как хотели бы поклонники, но результат есть, а это самое главное. «Краснодар» пока только разочаровывает. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Локомотив». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.45. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.35 и на победу «Краснодара» по 2.95.

Форма команд

«Локомотив» находится на пятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — восемь баллов. Команда выиграла два поединка, дважды играла вничью и ни разу не проигрывала. У клуба в активе семь забитых и четыре пропущенных.

«Краснодар» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе «быков» шесть баллов. Команда выиграла два поединка и дважды проиграла. В активе клуба — восемь забитых и шесть пропущенных.

Информация для ставок

● «Краснодар» выиграл два матча из последних пяти

● «Локомотив» не проигрывает четыре игры кряду

● «Краснодар» пропустил восемь голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Краснодар» много пропускает и часто теряет очки в последних матчах. Стоит сделать ставку на то, что тотал забитых мячей в поединке будет больше трех по коэффициенту 2.40 и обе команды забьют по 1.67.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход матча в Бундеслиге.