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«Локомотив» — «Краснодар». Прогноз на матч РПЛ (22.08.2021)

вчера, 19:43

«Локомотив» примет «Краснодар». Клубы сыграют в рамках пятого тура РПЛ. В нынешнем сезоне «Локо» играет не так, как хотели бы поклонники, но результат есть, а это самое главное. «Краснодар» пока только разочаровывает. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.553.402.92
Фонбет 2.45 3.35 2.95
Мелбет 2.54 3.40 3.04
BetBoom 2.53 3.38 2.92

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Локомотив». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.45. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.35 и на победу «Краснодара» по 2.95.

Форма команд

«Локомотив» находится на пятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — восемь баллов. Команда выиграла два поединка, дважды играла вничью и ни разу не проигрывала. У клуба в активе семь забитых и четыре пропущенных.

«Краснодар» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе «быков» шесть баллов. Команда выиграла два поединка и дважды проиграла. В активе клуба — восемь забитых и шесть пропущенных.

Информация для ставок

● «Краснодар» выиграл два матча из последних пяти

● «Локомотив» не проигрывает четыре игры кряду

● «Краснодар» пропустил восемь голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Краснодар» много пропускает и часто теряет очки в последних матчах. Стоит сделать ставку на то, что тотал забитых мячей в поединке будет больше трех по коэффициенту 2.40 и обе команды забьют по 1.67.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход матча в Бундеслиге.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.12 1.40 2.04 1.85 1.61 2.43
Мелбет 2.04 1.91
BetBoom 2.94 1.43 1.98 1.88 1.57 2.49
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Все комментарии
j9uucuqdu9rk
j9uucuqdu9rk
вчера в 20:08
Футбольный клуб Локомотив (Москва) одержит победу.
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