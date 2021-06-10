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«Лонгфорд Таун» — «Сэйнт Патрикс». ‎Прогноз на матч Премьер-Лиги Ирландии (12.06.2021)

вчера, 23:51

«Лонгфорд Таун» сыграет против «Сэйнт Патрикс» в рамках очередного тура ирландской Премьер-Лиги. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

В этом матче фаворитом является «Сэйнт Патрикс». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.57. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.70 и на победу хозяев поля за 7.00.

Форма команд

«Лонгфорд Таун» находится на девятой строчке в турнирной таблице. В последних матчах «Таун» очень плох, команда регулярно теряет очки и аномально мало забивает, шансов на то, что клуб сможет обыграть своего оппонента, очень мало.

«Сэйнт Патрикс» набрал в этом сезоне 25 баллов и находится на третьей строчке в турнирной таблице. В последних матчах эта команда также играет не лучшим образом, клуб часто теряет очки и много пропускает. Тем не менее в атаке дела идут куда лучше, клуб много забивает и очень хочет закрепиться в тройке лидеров. Команда находится всего в шести очках от первой позиции в таблице.

Информация для ставок

  • «Сэйнт Патрикс» забил шесть голов в пяти последних матчах
  • «Лонгфорд Таун» не может победить вот уже 13 игр кряду
  • «Сэйнт Патрикс» выиграл один матч из последних пяти

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.20. Также можно поставить на «обе команды забьют» — 2.25.

Ранее букмекеры предложили сделать ставку на ничью или победу «Слиго» за 1.25 в матче с «Дрогеда Юнайтед».

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