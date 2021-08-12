«Лорьян» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (13.08.2021)

1628801250

вчера, 23:47

В стартовом поединке второго тура чемпионата Франции «Лорьян» на домашней арене примет «Монако». Предлагаем прогноз с обзором ставок букмекеров на поединок, который состоится 13 августа 2021 года.

Ставки букмекеров

На основные исходы этой встречи букмекерская компания Фонбет предложила такие ставки: победа «Лорьяна» идет по коэффициенту 4.74, ничья – 3.92, а победа «Монако» доступна по котировке 1.78.

Аналитики сервиса не определяются с возможной результативностью в этом матче. Ставки на ТМ (2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.94, ТБ (2,5) – 1.96.

Форма команд

В стартовом туре чемпионата Франции «Лорьян» играл на выезде против «Сент-Этьена». «Мерлузовые» первыми открыли счет в дебюте второго тайма, но не сумели удержать преимущество – ничья 1:1.

«Монако» тоже начал новый розыгрыш Лиги 1 с ничейного поединка. В домашней игре против «Нанта» «монегаски» считались очевидным фаворитом, но оправдать этот статус хозяева не смогли (1:1).

Информация для ставок

• В 2 последних встречах соперников прошли ставки на ТБ (2,5) и ОБЗ

• «Лорьян» не проигрывал в 6 предыдущих домашних поединках Лиги 1

• «Монако» побеждал в 8 из 10 последних гостевых поединках во всех турнирах

Прогноз

На своем поле «Лорьян» является неуступчивым соперником, который стабильно вскрывает защиту своих оппонентов. У «Монако» сейчас в приоритете квалификация Лиги Чемпионов, поэтому вряд ли гости сумеют добиться уверенной победы в предстоящем матче. Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да», которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.90.

Ранее букмекеры предсказали высокую результативность в матче Сегунды.