«Лос-Анджелес Гэлакси» — «Спортинг Канзас». Прогноз на матч МЛС (22.06.2023)

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вчера, 17:22

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Брайтон». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.08 Победа «Спортинг Канзас» оценивается по 3.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.62. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Лос-Анджелес Гэлакси» выступает очень слабо и давно не радует болельщиков высокими результатами. Коллектив идет на предпоследнем месте в западной конференции и смог набрать лишь 13 очков. Чтобы бороться за зону плей-офф команде необходимо отыграть восемь пунктов, а для этого очень важно переиграть на своем поле соперника в этот футбольный вечер. Два последних матча «Лос-Анджелес Гэлакси» завершились выездной ничьей с «Сент-Луис Сити» (1:1), а ранее уступил на выезде «Реал Солт-Лейк» (2:3).

У «Спортинг Канзас» дела идут немного лучше, но команда также не входит в зону плей-офф. Перед стартом очередного тура клуб занимает 10 место с 20 баллами и на один пункт отстает от важной девятой позиции, на которой находится «Портленд Тимберс». В прошлом туре МЛС «Спортинг Канзас» проиграл на своем поле «Лос-Анджелесу» (1:2), а ранее разгромил на своем поле «Остин» (4:1).

Информация для ставок

«Лос-Анджелес Гэлакси» выиграл лишь четыре поединка из десяти последних в МЛС

Пять последних матчей «Спортинг Канзас» завершились исход «обе забьют»

«Спортинг Канзас» выиграл три из пяти последних встреч с «Лос-Анджелес Гэлакси» при двух ничейных результатах

Прогноз

Обе команды имеют цель пробиться в зону плей-офф, поэтому матч будет очень принципиальным и напряженным. Предлагаем сделать свой выбор в пользу ничейного результата, поставить на который можно по коэффициенту 3.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.