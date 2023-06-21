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«Лос-Анджелес Гэлакси» — «Спортинг Канзас». Прогноз на матч МЛС (22.06.2023)

вчера, 17:22
Спортинг Канзас

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Брайтон». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.08 Победа «Спортинг Канзас» оценивается по 3.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.223.823.16

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.62. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Лос-Анджелес Гэлакси» выступает очень слабо и давно не радует болельщиков высокими результатами. Коллектив идет на предпоследнем месте в западной конференции и смог набрать лишь 13 очков. Чтобы бороться за зону плей-офф команде необходимо отыграть восемь пунктов, а для этого очень важно переиграть на своем поле соперника в этот футбольный вечер. Два последних матча «Лос-Анджелес Гэлакси» завершились выездной ничьей с «Сент-Луис Сити» (1:1), а ранее уступил на выезде «Реал Солт-Лейк» (2:3).

У «Спортинг Канзас» дела идут немного лучше, но команда также не входит в зону плей-офф. Перед стартом очередного тура клуб занимает 10 место с 20 баллами и на один пункт отстает от важной девятой позиции, на которой находится «Портленд Тимберс». В прошлом туре МЛС «Спортинг Канзас» проиграл на своем поле «Лос-Анджелесу» (1:2), а ранее разгромил на своем поле «Остин» (4:1).

Информация для ставок

  • «Лос-Анджелес Гэлакси» выиграл лишь четыре поединка из десяти последних в МЛС
  • Пять последних матчей «Спортинг Канзас» завершились исход «обе забьют»
  • «Спортинг Канзас» выиграл три из пяти последних встреч с «Лос-Анджелес Гэлакси» при двух ничейных результатах

Прогноз

Обе команды имеют цель пробиться в зону плей-офф, поэтому матч будет очень принципиальным и напряженным. Предлагаем сделать свой выбор в пользу ничейного результата, поставить на который можно по коэффициенту 3.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.27 1.68 1.78 2.12
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:30
Принципиальный матч . Обе команды мотивированы. Думаю - результативная ничья.
Гость
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