«Луго» — «Альмерия». Прогноз на матч испанской Сегунды (20.12.2021)

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20 декабря 2021, 09:10

В рамках 21-го тура испанской Сегунды «Луго» примет дома «Альмерию». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит этой встречи — «Альмерия». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.00. Ничейный исход оценивается в 3.55, а победа хозяев в 3.65.

В качестве дополнительной ставки на игру можно выбрать «тотал забитых мячей больше трех» по коэффициенту 2.85.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Луго» набрал 23 балла, клуб идет на 16-й строчке в турнирной таблице. Коллектив выиграл четыре поединка, 11 раз играл вничью и проиграл в пяти встречах. Всего у команды 24 забитых и 24 пропущенных гола. В последних матчах «Луго» сыграл вничью с «Тенерифе», а также поделил очки с «Ибицей» и не смог обыграть «Алькоркон».

«Альмерия» идет в нынешнем сезоне испанской Сегунды на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 45 пунктов. У коллектива 14 побед, три ничейных результата и три поражения. «Альмерия» забила 37 голов и пропустила 13 мячей. В последних поединках команда выиграла у «Сарагосы», а также сыграла вничью с «Фуэнлабрадой» и поделила очки с «Уэской».

Информация для ставок

«Альмерия» не проигрывает вот уже 12 поединков кряду

«Луго» не может выиграть три поединка подряд

У «Альмерии» шесть забитых мячей в трех последних встречах

Прогноз

Букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.80. Эта ставка может сыграть, так как оба клуба в последнее время очень часто забивают и редко уходят с поля без пропущенного мяча.