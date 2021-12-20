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«Луго» — «Альмерия». Прогноз на матч испанской Сегунды (20.12.2021)

20 декабря 2021, 09:10

В рамках 21-го тура испанской Сегунды «Луго» примет дома «Альмерию». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Испания. Сегунда 2021/2022
Луго
Альмерия
- : -
матч перенесен
20 декабря 2021, 23:00
понедельник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.703.572.04
Фонбет 5.20 4.15 1.60
Мелбет 6.80 4.30 1.50
1XBET 6.80 4.30 1.50
BetBoom 7.34 4.16 1.47

Ставки букмекеров

Фаворит этой встречи — «Альмерия». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.00. Ничейный исход оценивается в 3.55, а победа хозяев в 3.65.

В качестве дополнительной ставки на игру можно выбрать «тотал забитых мячей больше трех» по коэффициенту 2.85.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Луго» набрал 23 балла, клуб идет на 16-й строчке в турнирной таблице. Коллектив выиграл четыре поединка, 11 раз играл вничью и проиграл в пяти встречах. Всего у команды 24 забитых и 24 пропущенных гола. В последних матчах «Луго» сыграл вничью с «Тенерифе», а также поделил очки с «Ибицей» и не смог обыграть «Алькоркон».

«Альмерия» идет в нынешнем сезоне испанской Сегунды на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 45 пунктов. У коллектива 14 побед, три ничейных результата и три поражения. «Альмерия» забила 37 голов и пропустила 13 мячей. В последних поединках команда выиграла у «Сарагосы», а также сыграла вничью с «Фуэнлабрадой» и поделила очки с «Уэской».

Информация для ставок

  • «Альмерия» не проигрывает вот уже 12 поединков кряду
  • «Луго» не может выиграть три поединка подряд
  • У «Альмерии» шесть забитых мячей в трех последних встречах

Прогноз

Букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.80. Эта ставка может сыграть, так как оба клуба в последнее время очень часто забивают и редко уходят с поля без пропущенного мяча.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.47 1.57 1.78 2.09
Мелбет 1.80 2.00
1XBET 1.80 2.00
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Gahi
Gahi
20 декабря 2021 в 09:36
Победа или ничья команды "Альмерия". Удачи
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