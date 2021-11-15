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«Маастрихт» — «Ден Босх». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (15.11.2021)

15 ноября 2021, 10:16

15 ноября 2021 года «Маастрихт» сыграет против «Ден Босха» в рамках 15-го тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот поединок.

Нидерланды. Первый дивизион 2021/2022
Маастрихт
Ден Босх
0 : 1
завершен
15 ноября 2021, 22:00
понедельник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.373.742.96
Фонбет 2.85 3.85 2.10
BetBoom 2.85 3.80 2.18

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Маастрихт». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.02. Ничейный исход оценивается в 3.70, а победа «Ден Босха» в 3.15.

В качестве дополнительной ставки на поединок можно выбрать тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.30.

Форма команд

«Маастрихт» расположился в нынешнем сезоне на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 18 баллов. Команда выиграла шесть поединков, ни разу не играла вничью и проиграла в семи матчах. У «Маастрихта» 16 забитых и 32 пропущенных в Первом дивизионе Нидерландов. В последних играх нидерландский коллектив обыграл «АЗ II», а также проиграл «Бреде» и выиграл у «Дордрехта».

«Ден Босх» находится на десятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба шесть побед, одна ничья и семь поражений. Отметим, что нидерландский коллектив набрал 19 пунктов. В этом сезоне у команды 18 забитых и 23 пропущенных мяча. «Ден Босх» в последних матчах обыграл «Де Графсхап», а также выиграл у «Утрехт II» и сыграл вничью с «Дордрехтом».

Информация для ставок

  • «Ден Босх» выиграл три матча из последних пяти
  • «Маастрихт» выиграл три матча из последних пяти
  • У «Ден Босха» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на ничейный исход или победу «Ден Босха» по коэффициенту 1.70. Гости в последних матчах выглядят очень хорошо, много забивают и часто побеждают. «Ден Босх» наверняка даст бой своему оппоненту и не уйдет с нулем в активе.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.52 1.57 1.98 1.91
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Все комментарии
9vahycsk2g9g
9vahycsk2g9g
15 ноября в 16:34
Футбольный клуб «Маастрихт» одержит победу.
nc4zqbs9227x
nc4zqbs9227x
15 ноября в 15:33
Футбольный клуб «Маастрихт» выиграет матч.
shlomo
shlomo
15 ноября в 10:32
Игра на три результата
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