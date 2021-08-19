«Маастрихт» — «Хельмонд». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (20.08.2021)

«Маастрихт» сыграет против «Хельмонда» в рамках третьего тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.
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сегодня, 21:00
Ставки букмекеров
Фаворит матча — «Хельмонд». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.35. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.60 и на победу «Маастрихта» за 2.70.
Форма команд
«Маастрихт» идет на десятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба три балла. В товарищеских матчах в предсезонной подготовке клуб ничего не показал, команда много пропускает и мало забивает. «Маастрихт» выглядит как один из тех клубов, который будет сражаться за строчку в середине турнирной таблицы.
«Хельмонд» провалил старт в чемпионате, команда не смогла набрать баллов в этом сезоне, проиграв два матча. В товарищеских матчах этого сезона команда также не могла похвастаться уверенной игрой. «Хельмонд» ужасен в атакующей линии, эта команда непривычно плохо для нидерландского клуба играет на чужой половине поля.
Информация для ставок
- «Хельмонд» проиграл три матча из последних пяти
- «Маастрихт» выиграл три матча из последних пяти
- «Хельмонд» пропустил девять голов в последних пяти матчах
Прогноз
«Маастрихт» выглядит куда более предпочтительнее своего оппонента, эта команда находится в лучшей форме и чаще забивает. Именно поэтому стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» и «„Маастрихт“ не проиграет» по коэффициенту 2.35.
Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Дрогеда Юнайтед» в матче с «Дандолком».