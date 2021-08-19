«Маастрихт» — «Хельмонд». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (20.08.2021)

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вчера, 19:46

«Маастрихт» сыграет против «Хельмонда» в рамках третьего тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Хельмонд». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.35. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.60 и на победу «Маастрихта» за 2.70.

Форма команд

«Маастрихт» идет на десятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба три балла. В товарищеских матчах в предсезонной подготовке клуб ничего не показал, команда много пропускает и мало забивает. «Маастрихт» выглядит как один из тех клубов, который будет сражаться за строчку в середине турнирной таблицы.

«Хельмонд» провалил старт в чемпионате, команда не смогла набрать баллов в этом сезоне, проиграв два матча. В товарищеских матчах этого сезона команда также не могла похвастаться уверенной игрой. «Хельмонд» ужасен в атакующей линии, эта команда непривычно плохо для нидерландского клуба играет на чужой половине поля.

Информация для ставок

«Хельмонд» проиграл три матча из последних пяти

«Маастрихт» выиграл три матча из последних пяти

«Хельмонд» пропустил девять голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Маастрихт» выглядит куда более предпочтительнее своего оппонента, эта команда находится в лучшей форме и чаще забивает. Именно поэтому стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» и «„Маастрихт“ не проиграет» по коэффициенту 2.35.

Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Дрогеда Юнайтед» в матче с «Дандолком».