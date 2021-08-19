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«Маастрихт» — «Хельмонд». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (20.08.2021)

вчера, 19:46

«Маастрихт» сыграет против «Хельмонда» в рамках третьего тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.073.872.22
BetBoom 3.10 3.50 2.15

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Хельмонд». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.35. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.60 и на победу «Маастрихта» за 2.70.

Форма команд

«Маастрихт» идет на десятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба три балла. В товарищеских матчах в предсезонной подготовке клуб ничего не показал, команда много пропускает и мало забивает. «Маастрихт» выглядит как один из тех клубов, который будет сражаться за строчку в середине турнирной таблицы.

«Хельмонд» провалил старт в чемпионате, команда не смогла набрать баллов в этом сезоне, проиграв два матча. В товарищеских матчах этого сезона команда также не могла похвастаться уверенной игрой. «Хельмонд» ужасен в атакующей линии, эта команда непривычно плохо для нидерландского клуба играет на чужой половине поля.

Информация для ставок

  • «Хельмонд» проиграл три матча из последних пяти
  • «Маастрихт» выиграл три матча из последних пяти
  • «Хельмонд» пропустил девять голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Маастрихт» выглядит куда более предпочтительнее своего оппонента, эта команда находится в лучшей форме и чаще забивает. Именно поэтому стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» и «„Маастрихт“ не проиграет» по коэффициенту 2.35.

Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Дрогеда Юнайтед» в матче с «Дандолком».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.14 1.75 1.68 2.30
BetBoom 3.35 1.28 2.10 1.65 1.65 2.10
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