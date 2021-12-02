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«Маккаби» Хайфа — «Хапоэль» Хайфа. Прогноз на матч чемпионата Израиля (02.12.2021)

сегодня, 12:00

В 11-м туре высшего дивизиона Израиля мы станем свидетелями городского дерби. «Маккаби» из Хайфы примет соседский «Хапоэль». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.444.766.91
Фонбет 1.35 4.80 7.90
Мелбет 1.34 4.98 8.20
1XBET 1.32 5.15 8.50
BetBoom 1.34 5.00 7.80

Ставки букмекеров

Явного фаворита в данной игре букмекеры определили без проблем — отдают абсолютное предпочтение хозяевам поля. Линия БК Мелбет предлагает коэффициент 1.5 на победу «Маккаби». Победа «Хапоэля» оценивается по коэффициенту 6.7, а на ничью можно загрузить за 4.35.

На тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.8. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.98. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Маккаби» провел в национальном чемпионате 10 игр и по их итогам находится на втором месте с минимальным отставанием в два очка от лидирующей позиции. В двух предыдущих турах команде удалось обыграть «Кирьят-Шмону» (4:0), а также «Хапоэль» из Тель-Авива (3:1).

«Хапоэль» находится двумя строчками ниже и имеет в активе 17 очков. Команда не так удачно провела два минувших тура и сумела зацепиться всего за один балл. В последнем матче проиграла дома «Маккаби» из Тель-Авива (1:3), а чуть ранее расписала голевую ничью с «Бней Сахнином» (2:2).

Информация для ставок

  • «Маккаби» с мая потерпел два домашних поражения
  • «Маккаби» выиграл три из четырех последних очных домашних встреч с «Хапоэлем»
  • Пять последних поединков с участием «Хапоэля» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Игра будет очень непростой для обеих команд. Хозяева фавориты, но легкой победы здесь ожидать не стоит, гости постараются навязать свой футбол и зацепиться за очки. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.90 1.42 2.00 1.84 1.55 2.50
Мелбет 2.26 1.67
1XBET 8.60 1.05
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Все комментарии
55frpmv5vq9k
55frpmv5vq9k
сегодня в 18:51
Футбольный клуб «Маккаби» (Хайфа) одержит победу.
8yshzd587z23
8yshzd587z23
сегодня в 18:51
Футбольный клуб «Маккаби» (Хайфа) выиграет матч.
shlomo
shlomo
сегодня в 14:43
Хозяева фавориты матча
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