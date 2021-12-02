«Маккаби» Хайфа — «Хапоэль» Хайфа. Прогноз на матч чемпионата Израиля (02.12.2021)

1638435645

сегодня, 12:00

В 11-м туре высшего дивизиона Израиля мы станем свидетелями городского дерби. «Маккаби» из Хайфы примет соседский «Хапоэль». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явного фаворита в данной игре букмекеры определили без проблем — отдают абсолютное предпочтение хозяевам поля. Линия БК Мелбет предлагает коэффициент 1.5 на победу «Маккаби». Победа «Хапоэля» оценивается по коэффициенту 6.7, а на ничью можно загрузить за 4.35.

На тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.8. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.98. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Маккаби» провел в национальном чемпионате 10 игр и по их итогам находится на втором месте с минимальным отставанием в два очка от лидирующей позиции. В двух предыдущих турах команде удалось обыграть «Кирьят-Шмону» (4:0), а также «Хапоэль» из Тель-Авива (3:1).

«Хапоэль» находится двумя строчками ниже и имеет в активе 17 очков. Команда не так удачно провела два минувших тура и сумела зацепиться всего за один балл. В последнем матче проиграла дома «Маккаби» из Тель-Авива (1:3), а чуть ранее расписала голевую ничью с «Бней Сахнином» (2:2).

Информация для ставок

«Маккаби» с мая потерпел два домашних поражения

«Маккаби» выиграл три из четырех последних очных домашних встреч с «Хапоэлем»

Пять последних поединков с участием «Хапоэля» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Игра будет очень непростой для обеих команд. Хозяева фавориты, но легкой победы здесь ожидать не стоит, гости постараются навязать свой футбол и зацепиться за очки. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Мелбет.