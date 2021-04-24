«Малага» — «Фуэнлабрада». Прогноз на матч Сегунды (24.04.2021)

В 36-м туре второго по силе дивизиона Испании в гости к «Малаге» приедет «Фуэнлабрада». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.
|
0 : 1
завершен
сегодня, 17:00
Ставки букмекеров
Букмекеры отдают небольшое преимущество в этом поединке «Малаге» по коэффициенту 2.75. Поставить на победу «Фуэнлабрады» можно по коэффициенту 2.95, а ничейный результат котируется в 2.85
ТБ 2 идет по коэффициенту 1.98. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2 за 1.82. Ставка на «обе забьют» составляет 2.1.
Форма команд
«Фуэнлабрада» является типичным середняком чемпионата и не преследует серьезных турнирных задач. Команда доигрывает сезон. Тренерскому штабу следует поработать над реализацией моментов и над игрой в обороне, чтобы улучшить результаты коллектива. Последние два матча «Фуэнлабрада» закончились ничейными результатами с «Сабаделем» (2:2) и «Понферрадиной» (0:0).
Перед началом 36-го тура «Малага» отстает от шестого места, дающего путевку в плей-офф, на семь очков, но отыграть их будет очень сложно, ведь матчей до конца сезона осталось не так много. Команда играет с переменным успехом и не отличается стабильностью. В прошлом матче «Малага» сыграла вничью с «Лас-Пальмасом» (1:1), а туром ранее обыграла дома «Альбасете» (2:0).
Информация для ставок
- «Малага» проиграла всего два матча в десяти последних встречах в Сегунде, а «Фуэнлабрада» уступила три раза
- Четыре последних выездных матча «Фуэнлабрады» завершились исходом «обе забьют – нет»
- Три последних матча между командами закончились тоталом меньше 2,5 мячей
- Матч первого круга между командами завершился выездной победой «Малаги» (0:2)
Прогноз
«Малага» и «Фуэнлабрада» играют в нерезультативный футбол, вряд ли предстоящий матч станет исключением из правил. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2,5 мячей по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Мелбет.
Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «УД Логроньес» — «Картахена».