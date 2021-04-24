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«Малага» — «Фуэнлабрада». Прогноз на матч Сегунды (24.04.2021)

сегодня, 01:07

В 36-м туре второго по силе дивизиона Испании в гости к «Малаге» приедет «Фуэнлабрада». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.282.772.72
Фонбет Live! 100.00 12.00 1.05
Мелбет 3.34 2.84 2.52
BetBoom 3.05 2.90 2.53

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое преимущество в этом поединке «Малаге» по коэффициенту 2.75. Поставить на победу «Фуэнлабрады» можно по коэффициенту 2.95, а ничейный результат котируется в 2.85

ТБ 2 идет по коэффициенту 1.98. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2 за 1.82. Ставка на «обе забьют» составляет 2.1.

Форма команд

«Фуэнлабрада» является типичным середняком чемпионата и не преследует серьезных турнирных задач. Команда доигрывает сезон. Тренерскому штабу следует поработать над реализацией моментов и над игрой в обороне, чтобы улучшить результаты коллектива. Последние два матча «Фуэнлабрада» закончились ничейными результатами с «Сабаделем» (2:2) и «Понферрадиной» (0:0).

Перед началом 36-го тура «Малага» отстает от шестого места, дающего путевку в плей-офф, на семь очков, но отыграть их будет очень сложно, ведь матчей до конца сезона осталось не так много. Команда играет с переменным успехом и не отличается стабильностью. В прошлом матче «Малага» сыграла вничью с «Лас-Пальмасом» (1:1), а туром ранее обыграла дома «Альбасете» (2:0).

Информация для ставок

  • «Малага» проиграла всего два матча в десяти последних встречах в Сегунде, а «Фуэнлабрада» уступила три раза
  • Четыре последних выездных матча «Фуэнлабрады» завершились исходом «обе забьют – нет»
  • Три последних матча между командами закончились тоталом меньше 2,5 мячей
  • Матч первого круга между командами завершился выездной победой «Малаги» (0:2)

Прогноз

«Малага» и «Фуэнлабрада» играют в нерезультативный футбол, вряд ли предстоящий матч станет исключением из правил. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2,5 мячей по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «УД Логроньес» — «Картахена».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.88 1.98 1.49 2.72
Мелбет 1.48 2.57
1XBET 1.88 1.96 1.49 2.54 1.21 4.14
BetBoom 1.76 1.98 1.44 2.62 1.19 4.20
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